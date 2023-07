Altri due dj ascoltati dai pm per il caso La Russa jr dopo Tommaso Gilardoni: proseguono le indagini

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

I pm hanno ascoltato altri due dj che hanno suonato il 18 maggio scorso nel locale milanese dove il figlio del presidente del Senato ha incontrato la ragazza che lo ha denunciato. In attesa del rientro in Italia di Tommy Gilardoni, dj amico di Leonardo La Russa, sono stati questi due dj ad aiutare gli investigatori nel tentativo di ricostruire gli eventi della serata.

Proseguono le indagini

L’indagine sul caso La Russa proseguono e tra la ricerca delle prove si ascoltano anche le testimonianze considerate “utili e credibili”. Tra queste le amiche della presunta vittima e dei dj presenti alla serata.

La serata all’Apophis, il locale di Milano dove Leonardo La Russa aveva organizzato la serata “Eclipse”, prevedeva il djset dalle undici di sera fino alle cinque del mattino. Ad accompagnare la notte tre dj: uno era Tommaso Gilardoni (il padre di questo ha commentato la denuncia con parole finite immediatamente nella gogna mediatica) e altri due.

I nuovi testimoni

Giro di audizioni in procura, dove sono giunti gli altri due dj per essere ascoltati come testimoni utili. I due risultano estranei alla vicenda, tanto che uno dei due ha confermato di aver apertamente rifiutato l’invito di Leonardo La Russa di pernottare nella sua abitazione.

Quella notte La Russa ha quindi ospitato solo uno dei tre dj della serata: Tommaso Gilardoni. Le domande dei pm ai due hanno cercato di ricostruire i fatti, gli spostamenti e gli orari, ma anche le condizioni della presunta vittima che ha denunciato La Russa jr.

Cosa sappiamo

Al momento quello che sappiamo è che i due hanno fatto festa nel locale fino a quando Leonardo La Russa non ha invitato la giovane di 22 anni a casa propria. Nella denuncia depositata la ragazza ha raccontato di aver bevuto un drink offerto da Leonardo e di essere stata portata a casa di questo.

Solo dopo il fatto, risvegliati in casa La Russa, alla ragazza sarebbe stato detto di aver avuto un rapporto sessuale con Leonardo La Russa e Tommaso Gilardoni. La giovane però non ricorda nulla e, in assenza di consenso perché in stato non lucido, ha denunciato lo stupro nei giorni seguenti.