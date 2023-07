Il padre del Dj Tommaso Gilardoni amico di La Russa Jr: "Ragazze prima fanno sesso, poi s'accorgono con chi"

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Il papà di Tommaso Gilardoni, il 24enne Dj comasco iscritto dalla Procura di Milano nel registro degli indagati per il reato di violenza sessuale assieme a Leonardo Apache La Russa (figlio di Ignazio La Russa), ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘La Verità’.

L’accusa di violenza sessuale

Massimo Gilardoni, contattato telefonicamente da un cronista di ‘La Verità’, ha affermato in merito all’accusa di violenza sessuale nei confronti del figlio: “Non penso proprio possa aver fatto una cosa del genere, è un ragazzo con la testa sulle spalle. Non penso proprio”.

Il papà di Tommaso Gilardoni ha chiarito: “Non sono al corrente dei fatti”. Poi ha aggiunto: “Non sono informato dei rapporti sessuali che ha mio figlio. È certamente un piacione però non so altro”.

Massimo Gilardoni ha anche detto: “So che mio figlio è sempre circondato da bellissime ragazze, anche io sono uno a cui piacciono le donne, mi sembra strano che lui possa aver fatto una cosa del genere. È un giovane molto preparato, molto avanti. So che non fa uso di sostanze stupefacenti. È un ragazzo cresciuto con sani principi”.

La frase sulle ragazze

Nel corso della conversazione, Massimo Gilardoni ha poi pronunciato una frase sulle donne: “Al giorno d’oggi le ragazze magari prima fanno sesso, poi si accorgono con chi l’hanno fatto ed è un attimo che vanno a denunciare le persone. Però non lo so…”.

Secondo il papà di Tommaso Gilardoni, i fatti potrebbero essere andati così: “Questa è andata a casa di La Russa, che non è proprio l’ultimo arrivato, ha fatto sesso e poi si è pentita e lo ha denunciato. Può essere andata così“.

Ignazio La Russa è il presidente del Senato.

Le parole del figlio su Leonardo Apache La Russa

Massimo Gilardoni ha dichiarato di non aver parlato col figlio di quanto accaduto. A proposito dell’amicizia di Tommaso con Leonardo Apache La Russa, il papà del Dj ha detto: “Mi ha nominato questo ragazzo qua che faceva anche lui qualcosa, il deejay a Londra”. Poi ha aggiunto: “Forse (mi ha detto) che è andato a dormire da lui una sera ed è finita lì”.