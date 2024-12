Carlo Conti annuncia i cantanti in gara a Sanremo 2025: da Fedez a Giorgia, tutti i nomi dei big

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Carlo Conti annuncia i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025. In occasione dell’edizione delle 13.30 del Tg1, infatti, il direttore artistico ha svelato i 30 big in gara all’Ariston in una kermesse ricca di novità.

I cantanti in gara a Sanremo 2025

Tanti i rumors in queste settimane sulle scelte di Carlo Conti, che dopo aver già condotto la kermesse dal 2015 al 2017 si appresta a ereditare lo show della musica italiana da Amadeus per le edizioni 2025 e 2026.

Di seguito i nomi dei 30 concorrenti in gara al Festival di Sanremo:

Achille Lauro;

Gaia;

Coma_Cose;

Francesco Gabbani;

Willie Peyote;

Noemi;

Rkomi;

Modà;

Rose Villain;

Brunori Sas;

Irama;

Clara;

Massimo Ranieri;

Emis Killa;

Sarah Toscano.

Carlo Conti e Alessandro Cattelan, co-conduttore del Festival 2025

E ancora:

Fedez;

Simone Cristicchi;

Joan Thiele;

The Kolors;

Bresh;

Marcella Bella;

Tony Effe;

Elodie;

Olly;

Francesca Michielin;

Lucio Corsi;

Shablo feat Gue, Joshua e Tormento;

Serena Brancale;

Rocco Hunt;

Giorgia.

I titoli delle canzoni di Sanremo

Per i titoli delle canzoni in gara, invece, si dovrà attendere.

L’annuncio potrebbe arrivare il 18 dicembre, in occasione della finale di Sanremo Giovani.

Altri 4 cantanti da Sanremo Giovani

Il cast di Sanremo 2025 si completerà poi con altri 4 concorrenti che arriveranno direttamente da Sanremo Giovani. Condotto da Alessandro Cattelan, lo show darà a Carlo Conti altri nomi da lanciare nel corso della settimana ligure.

Le quattro “Nuove proposte” si sfideranno sul palco del teatro Ariston di Sanremo e il nome del vincitore verrà decretato nella penultima serata del Festival, quella del venerdì.

Quando è il Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025, il primo senza Amadeus e col grande ritorno al timone di Carlo Conti, si terrà dall’11 al 15 febbraio 2025.

Inizialmente la kermesse era programmata nella settimana dal 4 all’8 febbraio 2025, ma a causa delle sovrapposizioni con la Coppa Italia la Rai, e Conti, hanno deciso di fare un passo indietro posticipando il Festival di una settimana per non soffrire la concorrenza con i canali Mediaset.

Le novità di Sanremo 2025

Oltre al conduttore, con la direzione artistica che passa a Conti dopo cinque anni di Amadeus, tante sono le novità per il Festival che verrà.

Conti, infatti, ha annunciato una novità per la nuova era della kermesse. Nella serata del venerdì, di solito dedicata alle cover, i 30 cantanti in gara potranno decidere di chiamare un ospite oppure duettare tra di loro.