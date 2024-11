Alessandro Cattelan co-conduttore del Festival di Sanremo 2025, l'annuncio di Carlo Conti per la serata finale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alessandro Cattelan sarà uno dei co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo 2025. Dopo le voci che lo volevano nel ruolo, a svelare la decisione è stato Carlo Conti durante la conferenza di presentazione di Sanremo Giovani. Conti ha annunciato direttamente al conduttore e showman che il suo impegno al festival sarà proprio nella serata finale, ironizzando sul fatto che, dopo la conclusione del Dopofestival di venerdì, Cattelan non avrebbe avuto altri impegni e sarebbe stato perfetto per salire sul palco.

Svelato nome co-conduttore: Alessandro Cattelan

Il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato che Alessandro Cattelan sarà uno dei co-conduttori della serata finale di Sanremo 2025. La notizia è stata svelata durante la conferenza di presentazione di Sanremo Giovani, programma condotto dallo stesso Cattelan.

Conti ha scherzato, dicendo che, dato che Cattelan sarà impegnato con il Dopofestival durante le serate del Festival, non avrebbe avuto altro da fare sabato, se non affiancarlo sul palco dell’Ariston.

In foto Alessandro Cattelan

Inoltre, Conti ha rivelato che la collaborazione sarà già messa alla prova durante la serata di “Sarà Sanremo” del 18 dicembre, dove Cattelan condurrà insieme a lui l’elezione dei rappresentanti delle Nuove Proposte.

“Non farò mai Sanremo”

Nonostante l’annuncio di Carlo Conti, in passato Alessandro Cattelan aveva escluso categoricamente la possibilità di condurre il Festival di Sanremo (che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025).

Durante la conferenza stampa, rispondendo alle voci ricorrenti sulla sua possibile conduzione, Cattelan aveva dichiarato: “Non credo di essere adatto. Per il Festival ci vuole una persona che abbia vedute più ampie. Io sono un po’ di nicchia”. Secondo Cattelan, Sanremo non dovrebbe essere visto come l’obiettivo finale della carriera di un presentatore, ma piuttosto come una delle tante opportunità.

Nonostante ciò, il destino lo ha portato comunque a essere scelto per una posizione di rilievo nella serata finale del Festival, oltre a Sanremo Giovani e il Dopofestival.

Via a Sanremo Giovani

Intanto, sta per partire Sanremo Giovani, il talent show che porta giovani artisti a contendersi un posto sul palco dell’Ariston. La competizione inizia il 12 novembre, con le prime selezioni in onda su Rai 2, mentre il 18 dicembre andrà in onda la serata di “Sarà Sanremo” su Rai 1, dove saranno scelti i quattro finalisti.

In questo programma, Alessandro Cattelan affiancherà Carlo Conti, introducendo i 24 giovani artisti che si sfideranno in “sfide a due” per ottenere un posto nelle Nuove Proposte del Festival.