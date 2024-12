Meloni ha scelto Tommaso Foti come nuovo ministro per Affari europei e Pnrr, oggi giura: è lui il "dopo Fitto"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tommaso Foti sostituirà Raffaele Fitto come ministro degli Affari europei nel Governo Meloni. Lo riferiscono fonti di governo che confermano come Giorgia Meloni abbia definitivamente sciolto la riserva. L’attuale capogruppo di Fdi alla Camera terrà il giuramento oggi lunedì 2 dicembre alle 12.

Tommaso Foti ministro: quali saranno le sue deleghe

Il deputato Tommaso Foti assumerà le deleghe che erano di Raffaele Fitto. Questi si era dimesso lo scorso sabato 30 novembre in vista del suo nuovo ruolo: vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Foti sarà dunque ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il Pnrr.

Fonte foto: IPA Il nuovo ministro Tommaso Foti

Chi è Foti e chi prenderà il suo posto

Tommaso Foti è capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Partito in macchina da Montecitorio alle 11:55, è salito al Colle.

Il suo giuramento da ministro è stato programmato dalle 12:15 al Quirinale.

Foti lascia ora scoperto il suo vecchio ruolo. Per la sua successione è corsa a due tra Francesco Filini e Augusta Montaruli.

I commenti e l’eredità di Raffaele Fitto

Piacentino classe 1960, Foti è un fedelissimo consigliere di Giorgia Meloni. Di lui e della sua nomina, hanno parlato alcuni degli esponenti di FdI. Marco Osnato ha applaudito la premier per aver “puntato ancora una volta sulla persona giusta”. Secondo lui, quella di “Foti è una figura di indiscutibile autorevolezza, che spicca per esperienza e capacità e ha sempre incarnato al meglio i valori di quella destra di governo cui è saldamente ancorata”.

In una nota gli fa eco il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi. “Tommaso Foti è un’ottima scelta, una persona preparata e competente come ha già dimostrato da capogruppo di FdI alla Camera: siamo sicuri che saprà proseguire l’ottimo lavoro svolto da Raffaele Fitto in questi anni. Raccogliere l’eredità del neo-commissario e vicepresidente della Commissione Europea sarà una sfida impegnativa per la quale Foti potrà contare sul supporto di tutto il Centrodestra“.

Come detto, Foti prende il posto di Fitto, diventato vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme. Questo il suo messaggio di dimissioni: “Dal giorno del giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sono trascorsi due anni, intensi ed entusiasmanti. Ringrazio i colleghi di governo oltre a tutti i parlamentari, i presidenti delle Regioni, i sindaci ai presidenti delle Province e i rappresentanti del mondo produttivo e sociale per il loro costante e costruttivo contributo”.