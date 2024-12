Le Pen sfiducia il premier Barnier ed è crisi di governo in Francia, pronto il voto: cosa sta succedendo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Verso la crisi di governo in Francia: la notizia arriva dopo l’annuncio da parte di Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen, dell’intenzione di votare la sfiducia verso il governo di Michel Barnier. Nel farlo, il partito di estrema destra aderirà alla proposta presentata da France Insoumise, il partito di sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon.

Marine Le Pen contro Barnier, l’annuncio

Sui canali social di Rassemblement National Marine Le Pen ha annunciato l’intenzione di aderire alla mozione di sfiducia nei confronti del governo di Michel Barnier.

Nella nota ufficiale leggiamo: “Anziché rispondere alle nostre richieste nell’interesse dei francesi, Barnier ha scelto il settarismo e il fisco”, dichiara Le Pen.

Per questo motivo Rassemblement National dichiara che le scelte di Barnier sulla legge di Bilancio 2025 non sarebbero in linea con le “aspettative dei nostri cittadini”.

Infine, il partito di estrema destra dichiara di assumersi “la piena responsabilità” per cui voterà “per la sfiducia del governo”.

Il motivo della sfiducia

Rassemblement National e France Insoumise, oltre allo schieramento di sinistra Nouveau Front Populaire – anch’esso sotto la guida di Mélenchon – hanno scelto di votare la sfiducia al governo francese dopo che il premier ha scelto di utilizzare l’articolo 49.3 della Costituzione per la prossima legge di Bilancio. Nello specifico, Barnier lo ha applicato sul punto riguardante la previdenza sociale.

Brevemente, questa mossa consente al premier francese di approvare una proposta di legge sul piano finanziario senza attendere il voto da parte del Parlamento. Quella di Barnier, come scrive Il Post, sarebbe stata una strategia attuata contro il partito di Le Pen che, appunto, aveva minacciato di non corrispondere il proprio sostegno se nella legge di Bilancio non fossero state apportate modifiche.

La Francia verso la crisi di governo?

L’opposizione ha a disposizione 24 ore di tempo per deporre la sfiducia e i voti potrebbero porsi in essere già mercoledì 24 dicembre. Nonostante una crisi già annunciata sei mesi fa, fino ad oggi il governo Barnier ha goduto del sostegno di Rassemblement National.

Ora, dopo l’applicazione dell’articolo 49.3, il supporto del partito di Marine Le Pen è venuto meno. Come sottolinea RaiNews, l’ultimo governo francese caduto fino al 2024 è stato quello guidato da Georges Pompidou, nel 1962.