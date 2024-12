Intesa Sanpaolo di nuovo in down, stipendi e pensioni bloccati: cosa sta succedendo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Intesa Sanpaolo di nuovo in down. L’app della banca infatti sta facendo riscontrare diversi disservizi ai propri clienti che non riescono ad accedere ai propri conti o a procedere con le operazioni online. Stipendi e pensioni non risultano accreditati, sono svariate le segnalazioni in tutta Italia a partire dalle prime ore della giornata del 2 dicembre.

Intesa Sanpaolo, app in down: non è la prima volta

L’app della banca Intesa Sanpaolo risulta in down dalle 7:40 di lunedì 2 dicembre. Si registrano grosse difficoltà per gli utenti in tutta Italia nell’accedere al proprio conto bancario.

Si tratta di un down intenso come testimoniano le tante segnalazioni sul portale Downdetector superiori rispetto agli altri malfunzionamenti delle scorse settimane. È la quinta volta in poco più di un mese che il portale della banca infatti riscontra questi problemi. Un episodio simile si era registrato anche a luglio 2024.

Fonte foto: IPA Disservizi per i clienti in tutta Italia

I messaggi della banca

“Generic_error“, questo il messaggio che appare sugli schermi dei clienti che provano ad entrare nei propri account. Se si cercano dettagli poi compare la scritta “Server responded with 500” e il codice specifico dell’errore, ossia “(LO0023)“.

Come detto, il down di oggi di Intesa Sanpaolo risulta particolarmente intenso per la portata ma anche per il momento in cui è arrivato. Si tratta questa infatti della prima giornata “bancabile” in cui sui conti vengono accreditate le pensioni di dicembre.

Alcuni clienti sottolineano che, pur essendo riusciti ad entrare nell’app della banca, non riescono comunque ad operare normalmente. La banca non ha ancora rilasciato un comunicato ufficiale sulla causa del disservizio o sui tempi previsti per la risoluzione. . Nell’app tuttavia si legge un messaggio che recita: “Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimenti (per esempio mutui o accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile. Ci scusiamo per il disservizio“.

Le cause e le tempistiche

Per la quinta volta in poco più di un mese, i conti online di Intesa Sanpaolo risultano inaccessibili. Fin dalle prime ore della giornata la spiacevole sorpresa per i correntisti che non si sono trovati sul proprio conto stipendi o pensioni che attendevano.

Oltre settemila le segnalazioni registrate su Downdetector. Non solo Intesa, il problema riguarda anche i servizi di Isybank, appartenente allo stesso gruppo.

A Repubblica che ha provato a contattare la banca, Intesa ha confermato che si tratta di un problema “sistemico”. Le cause dunque dovrebbero essere di natura tecnica, mentre è esclusa, per ora, l’ipotesi di un cyber attacco. Ad alcuni degli utenti che stanno contattando in massa il call center della banca, è stato promesso che verrà trovata una soluzione già in mattinata.