App Intesa Sanpaolo down, il servizio non funziona: terza volta in poche settimane, segnalazioni degli utenti

Terza volta in poche settimane. Migliaia di utenti della banca di Intesa Sanpaolo hanno segnalato in massa un nuovo down dell’app: impossibile accedere alla propria area personale una volta inseriti nome utente e password.

App Intesa Sanpaolo down

“L’autorizzazione arriva in ritardo sul telefono, quindi non si riesce a entrare. Le notifiche su conto e carte arrivano in ritardo di ore, da più di due settimane”, scrive uno degli utenti.

Problemi anche al sito, secondo un’altra: “L’app non funziona di nuovo e non si riesce ad accedere neanche al sito”.

Il grafico delle segnalazioni relative al malfunzionamento dell’app di Intesa Sanpaolo da parte degli utenti su Downdetector

La furia degli utenti sui social

È sui social, Facebook in testa, che gli utenti si sono riversati per criticare la banca.

C’è chi come Andrea scrive: “Vergognoso che una banca abbia l’Home banking out per 3/4 giorni a settimana, bonifici, versamenti, acquisti, manco immaginate quanti danni state creando!”.

Poi Silvia: “Fate qualcosa URGENTE per il funzionamento dell’APP. Ho già aggiornato, disinstallato, niente, gira gira gira….. e sento che molti hanno problemi. Non si possono perdere ore a cercare di entrare sull’home banking. Grazie”.

Nessuna comunicazione da parte di Intesa Sanpaolo

Sui canali ufficiali, Intesa Sanpaolo non ha ancora comunicato nulla in merito al disservizio denunciato da diversi utenti.

I precedenti delle scorse settimane

Si tratta del terzo malfunzionamento dell’app di Intesa Sanpaolo in poche settimane.

L’ultimo era stato segnalato dagli utenti lunedì 11 novembre.