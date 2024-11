App di Intesa Sanpaolo in down lunedì 11 novembre, internet banking non funziona: disagi, cosa succede

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora problemi per Intesa Sanpaolo, con i servizi di internet banking presenti sull’app, che è andata in down, rendendoli così indisponibili per tutto il giorno. Malfunzionamenti anche sul sito, con disagi per molti clienti, che lamentano funzionamenti a intermittenza e impossibilità nel compiere le operazioni bancarie.

App di Intesa Sanpaolo in down

Nella giornata di oggi –lunedì 11 novembre 2024 – diversi utenti di Intesa Sanpaolo hanno riscontrato malfunzionamenti su tutto il sistema di home banking, sia accedendo dall’app che tramite il sito web della banca.

Già a partire dalla mattinata di oggi numerosi clienti della banca hanno segnalato l’interruzione dei servizi di Intesa Sanpaolo, che non sembra ancora risolta, come riporta anche il sito DownDetector.

App di Intesa Sanpaolo in down, problemi per gli utenti che non riescono ad accedere all'internet banking

Già tentando di accedere ai servizi di Intesa, sia tramite app che sito web, si riscontrano problemi relativi al login, con molti utenti che segnalano l’apparizione su schermo del messaggio “Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire. Per favore riprova più tardi”.

Problemi anche su Isybank

I malfunzionamenti del servizio di home banking non è però limitato ad app e sito internet della banca, ma riguarda anche l’app di Isybank, l’istituto di credito digitale di Intesa SanPaolo.

Al momento non è chiara la natura del disservizio, e Intesa Sanpaolo non ha fornito sui propri canali ufficiali nessuna comunicazione circa il problema verificatosi.

L’andamento dei disservizi è altalenante, e potrebbe capitare di riuscire ad accedere ad app o sito, ma non c’è comunque certezza di riuscire a terminare le operazioni necessarie. In ogni caso, è possibile segnalare i disservizi direttamente a Intesa Sanpaolo.

L’assenza delle risposte

Molti utenti hanno provato a segnalare i malfunzionamenti sui canali social di Intesa Sanpaolo (principalmente su X), l’ennesimo nel giro di poche settimane, ma al momento non sono arrivate risposte in merito.

Molti clienti della banca hanno evidenziato la comparsa del messaggio “Internal server error (LO0052)”, un problema tecnico non specificato che impedisce di fare il login, impedendo così agli utenti di effettuare operazioni tramite il proprio conto bancario.

La banca intanto, sui propri profili X e Instagram, continua a pubblicare contenuti riguardanti le ATP Finals di tennis in corso a Torino, avendo però limitato i commenti degli utenti. La pagina Facebook non viene invece aggiornata da diversi mesi.