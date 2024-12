Direttore generale ha un malore sugli spalti durante la partita: morto a 72 anni Sante Longato

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a Carlino (Udine), dove si stava disputando la partita Cjarlins Muzane-Adriese di Serie D, durante la quale il direttore generale della squadra ospite, il 72enne Sante Longato, ha avuto un malore improvviso. Immediati i soccorsi del personale sanitario, ma l’uomo è purtroppo morto sul posto.

Malore per il direttore generale dell’Adriese

Pomeriggio drammatico allo stadio comunale “Della Ricca” di Carlino, comune della provincia di Udine, dove si stava disputando l’incontro tra Cjarlins Muzane e Adriese, valevole per il girone C del campionato di serie D.

Intorno al minuto 23 del secondo tempo il direttore generale della squadra ospite (club di Adria, in provincia di Rovigo, in Veneto), il 72enne Sante Longato, ha avvertito un malore improvviso e si è accasciato a terra.

Carlino, comune nel quale si stava disputando l'incontro tra Cjarlins Muzane e Adriese, durante il quale il direttore generale Sante Longato è morto sugli spalti dopo aver avvertito un malore

La partita è stata sospesa e sul posto è accorso il personale medico, che ha disperatamente cercato di rianimare il dirigente rodigino con un massaggio cardiaco, purtroppo senza successo.

Morto il 72enne Sante Longato

Sante Longato, classe 1952, non ce l’ha fatta ed è morto sul posto. La partita, che al momento dell’interruzione era ferma sul risultato di 0 a 0, è stata ovviamente sospesa e rinviata a data da destinarsi.

“Avremmo voluto come sempre raccontare un’altra giornata di sport, ma così purtroppo non è – ha scritto in un post su Facebook la squadra di casa – Ci uniamo al dolore dei familiari e di tutta la società Adriese per la tragica scomparsa del direttore Sante Longato. Riposa in pace Direttore, ti sia lieve la terra!”.

Quanto accaduto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato commentato anche dal presidente del Cjarlins Muzane, Vincenzo Zanutta: “Un profondo dolore e una vicinanza estrema alla società e ai cari di Sante. Davanti a eventi del genere manifestiamo la nostra incapacità, il fatto che un lutto si sia verificato in un luogo di divertimento mi fa ancora più male”.

Un nome legato alla società

Quello di Sante Longato era un nome molto conosciuto nell’ambiente calcistico del Nord Est italiano, essendo stato una colonna dell’Adriese per decenni, prima come calciatore, conquistando la serie D nella stagione 1971/72 e poi nella società (a partire dal 1994), per la quale ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo.

Longato era inoltre conosciuto sia in quanto imprenditore dell’azienda Manì di Adria, che come figura politica, essendosi candidato alle ultime elezioni nelle fila di Fratelli d’Italia con Sandra Passadore, senza venire però eletto.