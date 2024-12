Mangia una pizza ad Alatri e muore improvvisamente: addio a Silvia Licocci, grande tifosa del Frosinone

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma ad Alatri, in provincia di Frosinone, dove una donna di 41 anni, Silvia Licocci, dopo aver mangiato una pizza assieme al marito, è morta. Un decesso improvviso. Licocci, mamma di due figli, era residente in località Monte San Marino ed era una grande appassionata di calcio.

Alatri, morta Silvia Licocci dopo aver mangiato una pizza

Secondo le prime ricostruzioni, Silvia ha consumato una pizza assieme al coniuge e poi si è sentita male.

Il marito l’ha quindi portata al pronto soccorso dello “Spaziani”, ma, purtroppo, già non c’era più nulla da fare quando la donna è giunta nel nosocomio.

Per fare totale chiarezza sul decesso, è stata disposta l’autopsia sul cadavere della vittima.

Il ricordo della tifoseria del Frosinone

Profondamente scossa la comunità di Monte San Marino, dove la quarantunenne è nata e cresciuta. E profondamente scossa anche la tifoseria del Frosinone di cui Silvia era una grande supporters.

“I leoni del Matusa”, gruppo di tifosi del Frosinone, sui social, hanno così commemorato la 41enne: “Sei entrata come un uragano nelle nostre vite, te ne sei andata in punta di piedi. Sei stata una leonessa con il cuore giallazzurro, sempre presente e combattiva. Eri la nostra Trem e lo resterai per sempre”.

Il post della parrocchia

Anche la parrocchia di San Valentino (Monte San Marino), tramite un post Facebook, ha salutato la vittima: “Oggi è una giornata molto triste e dolorosa per la nostra comunità! Abbiamo perso un’amica, Silvia Licocci, una giovane donna, una mamma!”

“Ci stringiamo tutti intorno al dolore del papà della mamma, dei figli, del compagno Pasquale e della famiglia tutta! CIAO SILVIA, sei andata via troppo presto, ma il tuo sorriso illuminerà il cielo per sempre!”, concludono dalla parrocchia.

Tanti compaesani della 41enne hanno commentato il post. Diversi coloro che hanno espresso incredulità per il dramma improvviso che ha causato il decesso della donna.