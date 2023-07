Incidente in motocross per Claudio Gaetano Orrea, ad di Patrizia Pepe: è ricoverato in prognosi riservata

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Claudio Gaetano Orrea, amministratore delegato di Patrizia Pepe e marito della stilista e cofondatrice del brand Patrizia Bambi, è in gravi condizioni dopo un incidente in moto.

L’incidente

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, poco prima delle 13 di domenica 23 luglio, Orrea avrebbe perso il controllo della sua moto da cross finendo fuori strada nei boschi sopra Montale in provincia di Pistoia.

Il luogo in cui è avvenuto l’incidente è una zona particolarmente impervia e ciò ha reso complicati i soccorsi.

L’incidente è avvenuto nei boschi sopra Montale, nella provincia di Pistoia, poco prima delle 13 di domenica 23 luglio.

I soccorsi

Orrea era uscito assieme a un gruppo di appassionati di moto da cross, che non lo hanno visto arrivare nel punto di incontro e sono tornati a cercarlo, attivando i soccorsi.

Sul posto, inviati dal 118, sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Montale, che hanno raggiunto la zona a bordo di un fuoristrada e i vigili del fuoco. L’uomo, di 68 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi, in codice rosso.

Come sta Claudio Gaetano Orrea

Nell’incidente, Claudio Gaetano Orrea, di 68 anni, ha riportato gravi traumi alla testa e al torace. Attualmente, è ricoverato in prognosi riservata al Trauma center dell’ospedale di Careggi. Le sue condizioni di salute, stando a quanto riferito da ‘La Repubblica’, sarebbero gravi.

‘La Nazione’ aggiunge ulteriori dettagli sulle condizioni di Orrea: nella caduta dalla moto avrebbe picchiato violentemente il volto contro una pietra acuminata, che lo ha colpito in pieno viso, proprio al centro degli occhiali (l’unica parte della testa che non era protetta dal casco).

I motociclisti che erano con lui hanno chiamato i soccorsi che sono scattati immediatamente, anche se è stato molto difficile raggiungere il luogo dell’incidente. Il medico e l’infermiere di un’automedica sono riusciti ad arrivare sul posto grazie a un fuoristrada della Misericordia di Montale condotto da un soccorritore. L’elisoccorso ha raggiunto il posto, ma non potendo atterrare, ha calato col verricello il medico e l’infermiere dell’elisoccorso, assieme a un altro operatore. I vigili del fuoco di Pistoia hanno provveduto in tempi rapidissimi a tagliare la fitta vegetazione per permettere all’elicottero di calare i soccorritori.