Miriam Leone incinta, la speranza nei giovani per le battaglie su clima e femminismo: "Contro odio e violenza"

L’attrice e conduttrice siciliana ha rivelato la sua gravidanza in esclusiva alla rivista Vanity Fair, con un’intervista nella quale non ha parlato solo di maternità, ma ha affrontato temi come la libertà di scelta e il futuro delle nuove generazioni.

Miriam Leone, la rivelazione nell’intervista

“Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere”. È questo uno dei concetti dai quali è partita Miriam Leone nella sua intervista esclusiva a Vanity Fair, con la quale ha annunciato la sua gravidanza.

Per l’attrice e conduttrice siciliana, che in più occasioni non aveva fatto segreto di non considerare la maternità come un “destino obbligato” per le donne, si è ritrovata positivamente scoprendo di essere incinta.

Fonte foto: IPA Miriam Leone, con il marito Paolo Carullo, al Roma International Film Festival del 2022

“Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo” ha detto la Leone, che ha aggiunto che, probabilmente, in questa nuova fase della sua vita “essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata”.

La gravidanza e il ruolo delle donne oggi

Leone parla delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel suo percorso, prima di poter arrivare a un equilibrio che le permettesse anche solo di considerare una gravidanza: “Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro. In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, strade, viaggi, oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io”.

Una gravidanza forse inattesa, ma fin da subito accettata, grazie alla quale “ho scoperto un aspetto del femminile che mi ha fatta innamorare di nuovo delle donne. Del nostro potere creatore che spesso è sottovalutato, spesso messo a tacere, spesso violato”.

Portando il discorso più sul generale, Miriam Leone ha analizzato come la maternità viene oggi recepita nella società: “certe cose non ce le dovete chiedere. La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, adesso non è più così e questo va spiegato”.

La forza delle nuove generazioni

Miriam Leone è consapevole che i costumi e le abitudini cambiano e si evolvono con la società, così come sa che di fronte a questi cambiamenti “le persone che hanno visibilità dovrebbero fare un’opera di educazione. […] Il Medioevo è dentro di noi, e non va mai fomentato. Chi sta ai vertici ha una responsabilità che si chiama esempio”.

Un discorso con il quale si riferisce probabilmente alle nuove generazioni, a volte troppo fragili di fronte ai continui stimoli che arrivano dal mondo dei social, ma che comunque secondo Miriam Leone hanno molto da dare e da dire in questo mondo, grazie a quella “rabbia sacra, quella che ti dà l’energia per portare avanti le battaglie, gli ideali”.

“Guardo a loro con grande speranza per le loro battaglie sull’ambiente, il femminismo, per i diritti – ha continuato l’attrice – La cronaca è piena di storie orrende, di eroi del male le cui azioni vengono amplificate e rischiano di essere emulate, ma c’è anche tanto buono, e spesso sta in questi ragazzi. Quando mi capita di parlarci mi sento nutrita da questi scambi”.