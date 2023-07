Federica Pellegrini incinta? Video su Instagram dopo il record perso: prima la smentita, poi mostra la pancia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Prima il rumors, poi la furia e la smentita, infine il grande annuncio della gravidanza. Federica Pellegrini, la Divina del nuoto italiano, è incinta e per annunciarlo ha atteso un altro grande evento, quello della caduta del suo record nei 200 metri ai Mondiali di Fukuoka.

Pellegrini incinta, l’annuncio

Mentre a Fukuoka, in Giappone, vanno in scena i Mondiali di nuoto, a casa Giunta-Pellegrini si fa festa anche quando il record del mondo della Divina è caduto. Nei 200 metri, infatti, l’australiana Mollie O’Callaghan ha fermato il cronometro a 1:52.85 vincendo l’oro e battendo il precedente primato di 1:52.98 dell’ex nuotatrice italiana che durava da 14 anni, ma è dai complimenti social che arriva la grande notizia.

Su Instagram, in pigiama e in compagnia del marito Matteo Giunta, Federica Pellegrini si è complimentata con l’australiana per poi mostrare la pancia con scritto “Ce lo riprenderemo” in inglese. E parte quindi la gioia in casa Giunta-Pellegrini, con l’arrivo di un nuovo nuotatore o nuotatrice nella scuderia.

I sospetti social

Annuncio che però arriva dopo ore di tensione e smentite che avevano visto protagonista la stessa 35enne. Infatti a gettare degli interrogativi e dei sospetti sulla possibile gravidanza dell’ex nuotatrice era stato il settimanale Chi, che pubblicando alcune foto della Divina aveva fatto notare alcune forme del suo corpo che potevano indicare lo stato interessante.

Delle rotondità, catturate mentre la Pellegrini era in vacanza con suo marito Matteo Giunta, che per il settimanale sembravano essere “immagini rivelatrici” della possibile gravidanza della 35enne ritiratasi dalle vasche ormai da due anni. E sui social, poi, era stato anche il biglietto dello stesso Giunta ad avere scatenato le fantasie dei follower: “Amori miei, buongiorno. Torno presto“. Parole che per tanti potevano significare solo una cosa: la gravidanza.

La furia della Divina

Ma dopo alcune ore di silenzio la Pellegrini aveva voluto dire la sua, con una sorta di smentita della notizia.

“Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo” aveva detto la Divina, sbottando nell’intervista a La Repubblica nella quale aveva ancora una volta sottolineato che le immagini pubblicate dal settimanale potevano essere fuorvianti. “Si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero” aveva ribadito l’ex nuotatrice. Una smentita, però, durata davvero poco. Non quanto il suo record del mondo, caduto proprio nel giorno della grande notizia.