Katia Follesa provoca Chiara Ferragni a Sanremo 2025 sul monologo e sulla beneficenza: la frecciatina

Nella terza serata del Festival di Sanremo Katia Follesa si è rivelata la vera mattatrice della puntata. Come noto, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha scelto che nella sua edizione non andranno in scena i monologhi, ma la comica non si è tirata indietro dal fare ironia su Chiara Ferragni. L’influencer, ricordiamo, nell’edizione 2023 era stata scelta da Amadeus come co-conduttrice e lesse una lettera a se stessa, scatenando polemiche.

La battuta sul monologo

Giovedì 13 febbraio è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2025. Co-conduttrici della kermesse sono state Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. La prima, soprattutto, ha smorzato la tensione della gara con le sue gag.

Dopo la sua seconda uscita sul palco, tuttavia, Follesa si è spinta oltre. La comica è entrata in scena con un leggio e Carlo Conti l’ha interrogata sulla scelta: “Faccio un monologo”, ha risposto la co-conduttrice.

Fonte foto: IPA Katia Follesa ha lanciato una frecciatina contro Chiara Ferragni a Sanremo 2025: “Almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua”

Al “no” categorico di Carlo Conti la comica ha rilanciato: “Ma dai, almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua, fidati! Funziona!”.

Il direttore artistico ha ribadito il suo diniego, ma la battuta di Katia Follesa è subito diventata virale sui social ed è stata ripresa dalle principali testate nazionali.

La frecciatina sulla beneficenza

Eppure, quella sul monologo non è stata l’unica provocazione lanciata da Katia Follesa. Incalzata da Carlo Conti in un altro segmento della serata, la comica ha parlato di sé e di ciò che avrebbe fatto per il Festival.

Dopo aver spiegato come la sua ritrovata forma fisica sia “frutto del mio lavoro”, e negando di avere segreti, si è lasciata andare in una seconda battuta probabilmente riferita alla stessa influencer: “Prometto che non canterò, non ballerò e soprattutto non devolverò il mio cachet in beneficenza“. Secondo i social, inevitabilmente, Katia Follesa avrebbe fatto cenno al pandoro-gate che ha visto coinvolta in prima persona proprio l’imprenditrice digitale.

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Come già detto, a Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha avuto il suo spazio per condividere un monologo con il pubblico e con gli spettatori.

Si trattava di una lettera a se stessa bambina, nella quale ha raccontato la sua vita, l’amore per i suoi figli e soprattutto si è fatta portavoce delle donne, dicendo alla Chiara-bambina che “da donna dovrai affrontare tante battaglie, leggerai centinaia di commenti che ti ricorderanno il sessismo normalizzato“.

Sempre alle donne aveva rivolto un appello: “Lottate sempre per cambiare le cose”. La lettera scatenò polemiche, ma soprattutto Selvaggia Lucarelli scrisse che quelle parole suonavano del tutto simili alla Lettera a una bambina timida pubblicata da Gabrielle Caunesil, modella francese sposata con Riccardo Pozzoli, l’ex fidanzato di Chiara Ferragni.