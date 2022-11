Meloni a Bruxelles, primo incontro con Von der Leyen e Metsola: strette di mano e le parole della premier

Anche se costretta ad aspettare mezz’ora in più del previsto, Giorgia Meloni si dice “contenta” della prima visita da presidente del Consiglio a Bruxelles. Il ritardo della presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola non ha rovinato i sorrisi e le strette di mano tra la premier italiana e i vertici dell’Unione europea. Dopo avere atteso la numero uno della plenaria di Strasburgo, Meloni è stata ricevuta per un colloquio di circa un’ora e venti su Ucraina, crisi energetica e Pnrr, gli stessi temi affrontati subito dopo con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

“Visita bagnata, visita fortunata” ha scherzato la premier Giorgia Meloni sulla pioggia di Bruxelles, mentre entrava con Roberta Metsola nell’Eurocamera. Dopo le foto al piano terra sono salite nello studio della presidente per l’incontro svolto tutto in italiano.

Applausi e un coro “Giorgia, Giorgia” hanno accolto la premier all’uscita dall’incontro. “Giuro che non li ho pagati”, ha detto Meloni scherzando con Metsola che ha dichiarato poi di essere “incoraggiata dalla conversazione avuta”, con la premier. È “molto umana e ha le idee molto chiare” ha aggiunto la presidente dell’Europarlamento che ha riportato la conferma che “l’Italia resto al centro dell’Ue”.

Thank you @GiorgiaMeloni for the strong signal sent by your visit to 🇪🇺 institutions on your first trip abroad.

It was a good opportunity to exchange on critical issues ranging from support to Ukraine, energy to the 🇮🇹 #NextGenEU and migration. pic.twitter.com/HWKFEIpyf6

