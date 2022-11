Migranti, Germania chiede all'Italia un porto per la nave tedesca Humanity 1. Meloni: "Ci pensino loro"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Di nuovo tensioni fra Germania e Italia sulla gestione dei flussi migratori. Il bel tempo nel sud del Mediterraneo agevola le partenze e le carrette del mare con il loro carico di vite riprendono la via dell’Europa.

Germania e Italia sono oggi impegnate in un braccio di ferro sulla gestione della nave Humanity 1, imbarcazione della ong Humanity Sos e unica nave umanitaria attualmente operativa con bandiera tedesca.

Humanity 1 trasporta un carico di oltre cento persone, in gran parte bambini. L’Italia ha cercato di prendere tempo, inviando richieste di chiarimenti alla Germania. Ma Berlino ha sposato interamente la linea dell’organizzazione non governativa.

La linea del governo Meloni in materia di flussi migratori è chiara: la responsabilità ricade sullo stato la cui bandiera è esposta sulla nave che ha salvato le vite.

Nei giorni scorsi, ‘intervistato dal Corriere della sera’, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva avvertito l’Europa:

“Abbiamo agito sin da subito per dare un segnale immediato agli Stati di bandiera: non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità”.

Giorgia Meloni sulle navi battenti bandiera estera

Intervistata da Bruno Vespa, Giorgia Meloni aveva espresso il suo pensiero in merito alle navi umanitarie battenti bandiera straniera: “Dobbiamo ricordare che cos’è il diritto del mare, tante volte invocato a sproposito”.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana.

“Se tu incontri per caso in mare una barca in difficoltà, sei tenuto a salvare chi è a bordo. Ma se fai la spola tra le coste africane e l’Italia per traghettare migranti, violi apertamente il diritto del mare e la legislazione internazionale”.

“Se poi una nave Ong batte bandiera, poniamo, tedesca, i casi sono due: o la Germania la riconosce e se ne fa carico o quella diventa una nave pirata”.

L’intervista è contenuta all’interno dell’ultimo libro del giornalista intitolato ‘La grande tempesta’.

La Farnesina ha preso tempo

Il ministero degli Esteri, d’intesa con il Viminale, ha inviato una richiesta di chiarimenti al governo tedesco per avere un quadro della situazione a bordo della nave Humanity 1.

Sono state richieste in particolare informazioni in merito all’identità delle persone a bordo, sulla presenza di minori e malati, sulle zone marine in cui ha operato la nave e se sia stata già avanzata richiesta di protezione internazionale.

Ma la Germania sposa la linea di Humanity 1

Il governo tedesco ha “risposto per iscritto alla Nota Verbale del Governo italiano esponendo la propria interpretazione del diritto in tema di immigrazione”. Per la Germania “le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio di migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo”.

“(…) Salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante. Secondo le informazioni fornite da SOS Humanity sulla nave Humanity 1, battente bandiera tedesca, attualmente ci sono 104 minori non accompagnati”.

“Molti di loro hanno bisogno di cure mediche. Abbiamo chiesto al Governo italiano di prestare velocemente soccorso”, conclude la risposta della Germania.

Oggi sbarcati 450 migranti a Crotone

Intanto l’emergenza migranti continua: oggi alle prime luci dell’alba sono sbarcati al porto di Crotone 456 migranti. Fra di loro 25 fonne e 40 bambini. A bordo circa 270 egiziani e molti siriani.