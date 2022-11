Non vaccinati, salta lo stop alle multe annunciato dal Governo Meloni: cosa c'è nel nuovo DL Aiuti Ter

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Prima sorpresa dal pacchetto di emendamenti arrivato in discussione alla Camera: non figura al momento l’annunciato stop alle multe per i non vaccinati. Il Governo Meloni per il momento non ha intenzione di togliere questa misura – per adesso.

Dl Aiuti Ter, salta lo stop alle multe per i no vax

Rispetto a quanto era stato annunciato, nel pacchetto di emendamenti per il Dl Aiuti Ter, pronto per essere discusso in commissione speciale alla Camera, non figura lo stop alle multe per gli over 50 che non si sono vaccinati.

Non essere in regola con gli adempimenti vaccinali, quindi, continuerà a comportare una sanzione per quelle categorie interessate dall’obbligo. Nel pacchetto figurano in tutto 4 proposte che vanno dalla modifica delle accise sui carburanti ai mutui per i giovani under 36, ma non lo stop alle multe.

Fonte foto: IPA Il nuovo pacchetto di emendamenti verrà discusso alla Camera martedì prossimo, 8 novembre 2022

La modifica aveva già incassato il parere positivo del Mef, nei giorni scorsi. Non è ancora escluso tuttavia che la norma possa rientrare in un successivo provvedimento specifico in materia, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari.

L’annuncio su multe e vaccini

La novità era stata anticipata da alcune dichiarazioni già nei giorni scorsi. Il nuovo sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, per esempio, aveva dichiarato a SkyTg24 che si stava pensando di rinviare le multe per gli Over 50 non vaccinati.

“In un momento storico come questo, dove ci sono pochi soldi, andare a togliere 100 euro a chi ne guardano 600 può essere un problema” aveva detto, seguendo la linea di altri esperti contrari a tali misure punitive.

Per Matteo Bassetti, per esempio, “quando il vaccino non è più obbligatorio perché siamo arrivati a una copertura importante, chiedere ai cittadini di pagare una multa non ha più senso”.

Le altre misure del Governo Meloni

In attesa che lo stop alle multe per i non vaccinati si concretizzi, ci sono molte altre misure annunciate dal discorso programmatico di Giorgia Meloni in tema di Covid e salute.

Oltre all’addio al bollettino quotidiano, diventato settimanale, il Governo ha intenzione di allentare anche le restanti misure su mascherine, obbligo vaccinale e altri aspetti che hanno segnato gli ultimi due anni di pandemia.

Nel pacchetto di emendamenti al Dl Aiuti Ter, invece, sono stati inclusi la proroga fino a fine 2023 per l’adesione al bonus ricerca e sviluppo ed una misura sui finanziamenti Simest alle imprese.