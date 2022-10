Multe ai no vax, Bassetti sull'ipotesi della cancellazione: "Ormai non ha più senso farle pagare"

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Crescono i rumors sulla possibilità che le multe notificate ai no vax vengano rinviate o addirittura cancellate. Con il cambio di governo e la nuova maggioranza in Parlamento, che di fatto non si è mai mostrata favorevole all’obbligo vaccinale, le sanzioni potrebbero non venire mai riscosse. Sulla vicenda si è espresso l’infettivologo Matteo Bassetti, secondo il quale sono ormai anacronistiche.

Multe ai no vax, il pensiero di Bassetti

Commentando le indiscrezioni all’agenzia di stampa ‘Adnkronos’, il direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova si è detto favorevole al fatto di non far pagare le multe a coloro che non si sono vaccinati.

“Credo che ci si scontri tra quella che è la necessità del momento e la burocrazia italiana, che diventa esageratamente lenta”, ha dichiarato.

Fonte foto: IPA L’infettivologo Matteo Bassetti fotografato durante la trasmissione televisiva ‘Maurizio Costanzo Show’

Secondo Bassetti le sanzioni potevano avere un senso nel 2021, quando la situazione in Italia era completamente diversa, ma oggi, “quando il vaccino non è più obbligatorio perché siamo arrivati a una copertura importante, chiedere ai cittadini di pagare una multa non ha più senso“.

Le sanzioni ai no vax

La sanzione a chi ha rifiutato la somministrazione delle dosi obbligatorie del vaccino anti Covid ammonta a 100 euro.

I destinatari della cosiddetta Caps, acronimo di Comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, sarebbero secondo le stime circa 2 milioni di over 50.

Ancora nessuna multa pagata

Finora nessuna multa è stata ancora fisicamente recapitata, e di conseguenza pagata.

Come ricorda ‘Il Corriere della Sera’, la consegna ai no vax è in programma entro la fine di novembre, in accordo con la norma che prevede che sia inviata entro 270 giorni dalla trasmissione degli elenchi del ministero della Salute all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni. Sempre che alla fine la sanzione non venga annullata.

L’occasione per cambiare le regole potrebbe presto presentarsi. Secondo i rumors il nuovo esecutivo potrebbe inserire il rinvio o la sospensione delle cartelle già con i prossimi emendamenti al decreto Aiuti ter.