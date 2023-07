Mazzucchi scarica Leonarduzzi dopo le frasi sessiste e razziste in Rai: "Mi dissocio". E allude al complotto

Massimiliano Mazzucchi, il commentatore tecnico che, assieme al giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi, è stato “punito” dalla Rai per alcuni commenti sessisti e razzisti durante la telecronaca delle gare dei tuffi ai Mondiali di nuoto di Fukuoka in Giappone, si è difeso dalle accuse.

L’attacco a Leonarduzzi

Massimiliano Mazzucchi, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Repubblica’, ha dichiarato: “Mi dispiace, ma mi dissocio dalle frasi sessiste e razziste dal giornalista che stava guidando la diretta. Io collaboro con la Rai da 4 anni, sempre al fianco di Stefano Bizzotto, professionista esemplare. Questo putiferio è scoppiato alla terza telecronaca fatta con Leonarduzzi”.

Mazzucchi si è difeso così: “Nello screenshot della mail allegato al tweet che è diventato virale, ci sono una serie di virgolettati uno in fila all’altro. Ma non si capisce chi di noi due parla e in quale momento. Mi auguro che venga fuori l’audio per farvi ascoltare quello che ho detto e ciò che invece va attribuito a Leonarduzzi”.

Il chiarimento su alcune frasi

Sulla barzelletta del “Si La Do” sulle donne, Mazzucchi ha spiegato: “Non l’avevo neanche capita. Solo adesso che l’ho letta ho compreso cosa mi stesse dicendo il collega. Quando sei in telecronaca sei immerso, dai il tuo giudizio tecnico mentre ti prepari a descrivere le caratteristiche dell’atleta che si tufferà pochi secondi dopo. Hai 6mila cose in testa e su quelle che non riguardano strettamente la vasca non riesci a concentrarti”.

Mazzucchi ha chiarito anche le sue parole sulle tuffatrici olandesi “grosse”: “Lo ripeto: sono grosse. Alte un metro e ottanta, fisico possente. Rispetto alla media delle avversarie hanno caratteristiche fisiche diverse”.

Poi ha aggiunto: Delle americane, per esempio, ho detto che invece sembravano uscite dalla copertina di una rivista di fitness. Se avessi voluto offendere Inge Jansen e Celine Van Duijn, avrei detto ‘grasse’“.

Fonte foto: ANSA Le tuffatrici olandesi Inge Jansen e Celine Van Duijn.

L’accusa

Nel corso dell’intervista concessa a ‘La Repubblica’, Mazzucchi ha anche dichiarato: “Mi lasci dire una cosa sull’account Twitter che ha diffuso quella parte di telecronaca: dietro c’è una persona molto nota nel mondo dei tuffi. Quella meticolosità aveva il chiaro intento di colpirmi. Credo più per voler primeggiare in questo ambito, facendomi fuori, che per invidia”.