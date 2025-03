Martina Maggiore tradita da Cesare Cremonini, faccia a faccia dopo Sanremo: "C'era una delle altre, ma negava"

Martina Maggiore è stata legata a Cesare Cremonini per circa quattro anni e mezzo. In un libro la ragazza ha svelato i motivi della rottura con il cantante: la popstar l’avrebbe tradita, lei avrebbe scoperto chat con altre donne, una delle amanti sarebbe stata seduta in platea a Sanremo.

Il racconto di Martina Maggiore

In un’intervista a Oggi, Martina racconta che la storia con Cesare Cremonini “è iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri”. La ragazza afferma di essersi annullata per amore e di essersi dovuta “ricostruire da zero”.

La fine della relazione con il cantante è narrata anche nel libro Ma che stupida ragazza, scritto da Maggiore e dedicato appunto “a tutte le persone che, per amore, si sono annullate e non più amate”.

Fonte foto: IPA

Martina Maggiore

All’inizio la storia con Cremonini è stata come una favola. “Lui doveva prepararsi per il primo tour negli stadi, io ero lì a sostenerlo – ha detto Maggiore – aveva bisogno di leggerezza. Ha fatto il suo primo San Siro ed ero con lui. Ho legato con i suoi amici e con sua madre, che mi vedeva come una figlia”.

Lui la portava sempre con sè, “Cortina era la nostra seconda casa, mi ha insegnato a sciare. Siamo stati quattro volte alle Maldive, il nostro rifugio d’amore“, ha proseguito.

Le chat con le altre

Poi la ragazza ha scoperto i tradimenti del cantante, ma ha deciso inizialmente di credere alle sue giustificazioni. Martina ha scoperto delle chat con altre donne in cui erano scritte “cose brutte, che non avrei mai voluto leggere”, ha detto. Quando, mesi dopo, ne ha parlato con Cremonini, lui ha negato dicendo che “erano solo battute tra amiche”.

“Mi aveva mentito. Ma avevo paura di perderlo perché ero diventata dipendente da lui. Poi mi ha detto che sarebbe stato ospite a Sanremo, nel 2022, e mi sono tenuta tutto dentro, perché aveva bisogno del mio sostegno”, ha aggiunto.

Il tradimento e il Festival di Sanremo

Quando Cesare Cremonini è stato al Festival di Sanremo, Martina ha scoperto che una delle altre era lì in platea.

“Quando l’ho affrontato, lui, che è molto abile con le parole, ha fatto sentire in colpa me. Avrei voluto salvare la relazione – ha detto la ragazza – ma lui doveva prepararsi per gli stadi. Non aveva tempo per me. Lì ho detto basta”.

Ma la rottura non è stata semplice e Martina si è sentita sprofondare nell’abisso. Maggiore ha confessato che le “sembrava che nulla avesse più senso” e che sono passati due anni prima che riuscisse a superare il dolore per la fine della storia.

“È stato il primo vero amore, gli vorrò sempre bene. Ci siamo risentiti – ha rivelato – mi ha detto che stava scrivendo un’altra canzone dedicata a me, Ora che non ho più te. Gli ho scritto che ero orgogliosa di lui, mi ha risposto che lo avevo fatto commuovere. Sono stati gli ultimi messaggi belli che ci siamo mandati”.

L’inizio della storia tra Martina e Cesare

I due si erano incontrati in una palestra a Bologna nel 2018. Lei non lo aveva riconosciuto, lui l’aveva cercata su Instagram attraverso un amico comune. Il primo appuntamento è stato “nella pizzeria di un centro commerciale a Casalecchio di Reno. Io lo prendevo in giro perché mangiava la pizza con le posate”.

Martina ha raccontato che da quell’episodio nasce il verso di Giovane stupida, “una delle canzoni che mi ha dedicato: ma chissà se anche tu mangi la pizza con le mani“. La relazione non è nata da un colpo di fulmine ma è stata “un amore nato in maniera limpida, pura”.

Dopo la rottura Maggiore ha attraversato un percorso di terapia, cercando di riscoprire chi fosse al di fuori della relazione con il cantante e per imparare di nuovo ad amarsi.

Chi è Martina Maggiore

Martina Maggiore è nata l’11 settembre 1996 e vive a Bologna. È di 17 anni più giovane di Cesare Cremonini e nel videoclip di Giovane Stupida, brano che l’artista le ha dedicato, i due protagonisti sono proprio il cantautore e la fidanzata che impersonano se stessi, una coppia che si ama nonostante la differenza d’età.

Lui stesso spiegò il significato del testo che “è un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l’uno dell’altra”.