Cesare Cremonini cantato a New York da 1000 italiani a Times Square: video del flashmob, reazione dell'artista

Le note della musica di Cesare Cremonini riecheggiano per Times Square. Sabato 16 marzo un migliaio di persone hanno cantato all’unisono nella piazza principale di New York la canzone dell’artista bolognese “La nuova stella di Broadway”, ispirata proprio alla Grande Mela. Lo spettacolo del flashmob non poteva lasciare indifferente il cantautore, il quale ha pubblicato il video ringraziando gli ideatori dell’evento.

Il video a Times Square

“È una scommessa d’amore. La nuova stella di Broadway a Times Square, New York. Siete bellissimi” ha scritto Cremonini, citando il testo della sua canzone, a corredo del filmato ricondiviso sul suo profilo Instagram.

Il cantante bolognese ha anche ringraziato privatamente via messaggi gli organizzatori del flashmob, Giacomo Aicardi, 24 anni di Alassio in Liguria, e Stefano Secci, cagliaritano. I due italiani sono riusciti a riempire una delle piazze più famose ed evocative del mondo con circa un migliaio di persone provenienti da tutta Italia per partecipare a un progetto di simulazione diplomatica.

Gli organizzatori del flash mob a New York

L’evento, infatti, è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Wsc Italia Global Leaders, un’associazione che ogni anno raccoglie più di mille studenti universitari e liceali per partecipare al progetto MUN (Model United Nations), per vivere in prima persone la vita istituzionale dei delegati ONU.

“È stato un momento magico – ha raccontato Giacomo Aicardi – Ci siamo ritrovati in uno dei luoghi più iconici del mondo e abbiamo condiviso una canzone che racconta perfettamente cosa rappresentano New York e la sua atmosfera. È stata una serata davvero indimenticabile“.

I progetti di Cesare Cremonini

Sul suo profilo Instagram, Cesare Cremoni scrive anche dei suoi progetti futuri che lo vedono impegnato in uno studio di registrazione di Londra per il nuovo disco: “Sto lavorando al nuovo album con Mike Garson, pianista e jazzista leggendario di David Bowie. Tra noi si è creato un legame profondo e magico” ha scritto.

“Dev’esserci un pericolo, una avventura nel fare un disco – ha detto sempre su Instagram – soprattutto in un momento come questo in cui la tecnologia permette di velocizzare l’intero processo creativo. L’incontro tra grandi personalità artistiche, diverse culture e sensibilità che hanno costruito il mondo mi permette di sfidare il presente. Mike è capace di portare con il suo talento la musica in territori misteriosi e affascinanti”.