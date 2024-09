Cesare Cremonini in tour nel 2025 con i concerti negli stadi: info su date, biglietti e nuovo singolo

Cesare Cremonini ha annunciato il suo nuovo tour negli stadi. Il cantante terrà 10 date dall’8 giugno 2025 al 17 luglio 2025, toccando le principali città italiane. Tutte le info sulle date e i biglietti in vendita, ma anche sul singolo Ora che non ho più te: esce a mezzanotte di martedì 24 settembre.

L’annuncio del nuovo tour di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini ha annunciato sui social il suo nuovo tour, che accenderà l’estate 2025.

Queste le sue parole, rilanciate da migliaia di fan: “Torno sul palco in un grande tour negli stadi più importanti d’ Italia. Da stanotte il primo singolo Ora che non ho più te disponibile su tutte le piattaforme. Sono emozionato e felice. Venite a sognare con me”.

Fonte foto: ANSA Valentino Rossi a San Siro per il concerto di Cesare Cremonini del 2022

Quali sono le date del tour di Cremonini?

Cesare Cremonini ha annunciato tutte e 10 le date del suo tour:

8 giugno: Lignano

15 giugno: Milano

19 giugno: Bologna (1^ data)

20 giugno: Bologna (2^ data)

24 giugno: Napoli

28 giugno: Messina

3 luglio: Bari

8 luglio: Padova

12 luglio: Torino

17 luglio: Roma

Quando escono i biglietti di Cremonini?

Il cantante ha diffuso anche le info sui biglietti, anche se al momento non si conoscono i costi.

I tagliandi saranno acquistabili:

dalle ore 10 di martedì 24 settembre alle ore 10 di giovedì 26 settembre: per i titolari di American Express (sponsor ufficiale dell’evento);

alle ore 10 di per i titolari di American Express (sponsor ufficiale dell’evento); dalle ore 10 di giovedì 26 settembre: per gli utenti iscritti a My Live Nation (per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/cremonini);

per gli utenti iscritti a My Live Nation (per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/cremonini); dalle ore 11 di venerdì 27 settembre: per tutti gli altri su TicketMaster, TicketOne, VivaTicket e nei punti vendita autorizzati.

Qual è il testo di Ora che non ho più te?

L’annuncio del tour è accompagnato da quello dell’uscita del singolo Ora che non ho più te, prevista allo scoccare della mezzanotte di martedì 24 settembre, quindi poche ore prima dell’apertura delle vendite dei biglietti dei concerti 2025.

Al momento le uniche informazioni parlano di un singolo:

dal sound contemporaneo ed elegante

richiami sinth pop

tratto dal nuovo disco (la cui data di uscita non è ancora stata annunciata).

Il testo, spiega Cremonini, è un dialogo diretto e confidenziale con il proprio passato, alla ricerca di una redenzione di fronte alla fine di una relazione. Così la canzone riesce a comunicare una “nostalgica felicità” all’ascoltatore: “Ora che non ho più te è una canzone reale, l’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera. Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me. ‘Ora che non ho più te non riposo mai’. Non c’è stato niente di più vero per me. Non servono metafore, quando non riposi più, quando non riesci più a dormire. Poi la nuova musica uscendo ti veste di nuovo, tutto all’improvviso cambia. Sei padrone, per alcuni secondi, del tuo destino”.