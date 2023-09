Maria Rosa Rossetti morta nell'incendio in casa a Mosso vicino Biella: aveva 58 anni, possibile incidente

Una donna è morta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione nella frazione di Frieri a Mosso, comune di Valdilana, nella provincia di Biella, in Piemonte.

La dinamica

L’incendio è divampato nella tarda serata di martedì 26 settembre, poco prima di mezzanotte.

I Vigili del Fuoco di Ponzone, Cossato e di Biella hanno immediatamente raggiunto il paese, secondo quanto riferito dall’agenzia Agi, e sono entrati nell’abitazione in fiamme trovando la donna non cosciente.

Subito è stata portata all’esterno e sono iniziate le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori che, nonostante i tentativi per rianimarla, hanno purtroppo dovuto costatarne il decesso.

Chi è la donna morta nell’incendio

La donna morta nel devastante divampato a Mosso, secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, è Maria Rosa Rossetti, 58 anni.

Secondo i media locali, sarà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso, avvenuto probabilmente per intossicazione da monossido di carbonio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Frazione di Frieri a Mosso, comune di Valdilana, nella provincia di Biella, luogo dove è divampato l’incendio

Gli inquirenti ora indagano sulle cause del rogo, che a un primo esame sembrerebbero però accidentali.

L’incendio è divampato a Mosso, comune che è stato soppresso il 1° gennaio 2019 per costituire, mediante fusione con i comuni di Soprana, Trivero e Valle Mosso, il nuovo comune di Valdilana, una delle ventuno fusioni di comuni in Piemonte.

A lanciare l’allarme i vicini i casa

Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il rogo all’interno dell’abitazione dove è morta Maria Rosa Rossetti sia stato provocato da un corto circuito.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. La causa precisa dell’incendio è ancora in fase di indagine, e sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri.

Come riporta infatti il Quotidiano Piemontese, i vicini di casa hanno lanciato l’allarme e allertato i soccorsi quando hanno notato il fumo provenire dall’abitazione della donna.

