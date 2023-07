L'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina preside a Biella: dopo il M5S guiderà un istituto comprensivo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

L’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sarà preside in un istituto comprensivo di Biella. Azzolina, è stata nominata preside il 13 luglio e adesso si prepara a tornare nella città in venne eletta deputata con il Movimento 5 stelle nel 2018. Da allora a oggi sono cambiate molte cose, a partire dalla sua adesione a Impegno civico: il movimento creato da Luigi Di Maio a cui ha aderito Azzolina senza però riuscire nella rielezione in Parlamento. E poi la sua esperienza: dopo quella da ministra dell’Istruzione, l’ex pentastellata ha già ricoperto il ruolo di dirigente scolastica.

Il passato da insegnante e dirigente scolastica a Siracusa

La notizia del nuovo incarico che attende Lucia Azzolina è arrivata il 13 luglio, quando l’ex ministra è stata nominata preside di un istituto comprensivo di Biella.

Il ruolo di dirigente scolastica segue a quello di insegnante: il lavoro che Azzolina ha portato avanti fino all’ingresso in politica con il Movimento 5 stelle.

Fonte foto: Getty Images L’ex ministra Lucia Azzolina in una conferenza stampa a Palazzo Chigi con l’ex premier Giuseppe Conte

Nel 2021, dopo la fine del secondo governo Conte in cui Azzolina è stata ministra dell’Istruzione, l’ex deputata del M5s ha vinto un concorso per dirigenti scolastici venendo assegnata a guidare una scuola di Siracusa, sua città natale.

Il legame con il territorio di Biella, dove Azzolina venne eletta nel 2018

Dopo quest’ultima esperienza, adesso Azzolina si prepara a fare le valigie per trasferirsi dalla Sicilia al Piemonte, a Biella.

È lì, infatti, che svolgerà il ruolo di preside di un istituto comprensivo che riunisce sia scuole elementari che scuole medie.

L’ex ministra non è nuova al territorio non solo perché il suo compagno si più volte candidato sindaco in città, ma anche perché proprio nel Biellese venne eletta nel 2018 con il Movimento 5 stelle diventando deputata.

In quella legislatura, inoltre, Azzolina venne nominata ministra dell’Istruzione durante il governo ‘Conte 2’ nel periodo complesso della pandemia che ha messo a dura prova il sistema scolastico italiano.

I cambiamenti politici dell’ex ministra

Dopo la prima esperienza politica che l’ha portata tra i banchi dell’esecutivo guidato dall’attuale leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, Lucia Azzolina ha seguito Luigi Di Maio sulle orme della scissione.

L’ex ministra, infatti, ha aderito a Impegno civico: il movimento creato da Di Maio per le elezioni politiche del 2022.

Il nuovo contenitore politico, tuttavia, non ha ottenuto seggi in Parlamento lasciando fuori anche Lucia Azzolina.