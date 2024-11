Elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Umbria, seggi aperti: chi sono i candidati e come si vota

Urne aperte in Emilia-Romagna e in Umbria per elezioni Regionali. Si vota dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 17 novembre e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 18. In Emilia-Romagna, dove le elezioni sono state anticipate per le dimissioni del presidente uscente Stefano Bonaccini che è andato al Parlamento europeo, i candidati sono quattro: Michele de Pascale (centrosinistra), Elena Ugolini (centrodestra), Federico Serra (Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista) e Luca Teodori (civico). In Umbria i candidati sono nove, ma la sfida sarà verosimilmente fra la presidente uscente Donatella Tesei (centrodestra) e la sindaca di Assisi Stefania Proietti (centrosinistra).

Come si vota alle elezioni Regionali

Alle elezioni Regionali in Umbria e in Emilia-Romagna votano, nel proprio Comune di residenza, tutti i cittadini maggiorenni.

Per esprimere il voto è necessario raggiungere il seggio elettorale ed esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale (sulla quale sono indicati indirizzo e numero di seggio).

Gli elettori possono:

votare esclusivamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato;

solo in Emilia-Romagna e non anche in Umbria è possibile votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. La legge elettorale dell’Umbria, infatti, non consente il voto disgiunto.

Alle elezioni Regionali viene nominato direttamente, senza ballottaggio, il candidato che riporta anche un solo voto in più rispetto agli altri.

I candidati in Emilia-Romagna

Michele de Pascale è il candidato di centrosinistra sostenuto da Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Emilia-Romagna Futura (Azione, +Europa, Psi, Pri) e Alleanza Verdi-Sinistra. Il 39enne de Pascale è l’attuale sindaco di Ravenna, nonché presidente della Provincia.

Elena Ugolini è la candidata del centrodestra, di estrazione civica, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Ha 65 anni, è riminese di nascita e bolognese d’adozione. Dirige l’istituto scolastico paritario Marcello Malpighi a Bologna.

Federico Serra è il candidato di sinistra sostenuto da Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista. Ha 33 anni ed è dipendente di una cooperativa sociale e delegato dell’Usb per l’emergenza abitativa.

Luca Teodori si presenta alle elezioni sostenuto dalla lista civica Lealtà, Coerenza, Verità. Ha 55 anni, fa il commerciante ed è ex consigliere provinciale. Ha fondato il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità.

I candidati in Umbria

Donatella Tesei, candidata del centrodestra, è nata a Foligno il 17 giugno 1958 ed è la presidente uscente della Regione Umbria. È stata eletta nell’ottobre del 2019, come candidata della Lega, dopo 50 anni di governo di centrosinistra. È laureata in Giurisprudenza ed è avvocato cassazionista. Alle Politiche del 2018 venne eletta al Senato. È presidente della IV Commissione permanente Difesa del Senato. Tesei è sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Unione di Centro, più le liste dell’area civica Alternativa Popolare, Tesei Presidente e Noi Moderati Civici per l’Umbria.

Stefania Proietti, candidata del centrosinistra, è nata ad Assisi il 5 gennaio 1975, città della quale è sindaca dal 2016. È poi presidente della Provincia di Perugia dal 2021. È ingegnere e docente universitaria. La sua candidatura è supportata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dalle liste civiche Umbria domani, Civici umbri, Umbria per la sanità pubblica e da Umbria futura.

Gli altri candidati sono:

Martina Leonardi (Insieme per l’Umbria resistente);

(Insieme per l’Umbria resistente); Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista);

(Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista); Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso);

(Fronte del Dissenso); Fabrizio Pignalberi (Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia);

(Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia); Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria);

(Alternativa per l’Umbria); Giuseppe Paolone (Forza del Popolo);

(Forza del Popolo); Giuseppe Tritto (Umani Insieme Liberi).

Il fondatore di Forza nuova, Roberto Fiore, ha ritirato la sua candidatura.