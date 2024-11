Elena Ugolini candidata del centrodestra alle elezioni in Emilia-Romagna: un passato nei Governi Monti e Renzi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ci si avvicina ad ampie falcate alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna che si svolgeranno il 17 e il 18 novembre. Da mesi il centrodestra ha individuata in Elena Ugolini la propria candidata. L’insegnante, che ha un proprio progetto civico, è sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Noi Moderati.

Elezioni Regionali Emilia-Romagna: Elena Ugolini candidata dal centrodestra

“Apprezzo e sono grata per il sincero e convinto supporto che il centrodestra mi sta dimostrando. Sono una civica che ha lanciato una sfida che a tanti sembra impossibile, ma, credetemi, non è così”. Lo ha dichiarato Elena Ugolini lo scorso luglio, dopo aver ricevuto il sostegno dei partiti.

Ugolini è nata a Rimini il 9 giugno 1959, ma è bolognese d’adozione. Cattolica praticante, è sempre stata vicina al movimento di Comunione e Liberazione. Sposata e con quattro figli, si è laureata con lode in Filosofia all’Alma Mater nel 1984. Ha approfondito i suoi studi a Boston e ha poi conseguito nel concorso ordinario del 1985 l’abilitazione all’insegnamento di filosofia e storia, filosofia e scienze dell’educazione, e materie letterarie alle medie.

Ugolini, carriera e guida del Liceo Malpighi di Bologna

La sua carriera da insegnante di Storia e Filosofia l’ha avviata al Liceo Malpighi di Bologna e dal 1990, in collaborazione con la facoltà di Economia e di Medicina di Bologna e con l’Accademia di Comunicazione di Milano, è impegnata nell’attivazione di tre licei sperimentali approvati dal MPI: il liceo scientifico biomedico, il liceo economico europeo, il liceo linguistico della comunicazione con indirizzo classico e moderno.

Nel 1993 è stata nominata preside del Liceo Malpighi ed ha promosso uno dei primi corsi post diploma realizzati in modo integrato fra scuola, mondo del lavoro e formazione professionale. Si è impegnata in molti altri progetti sperimentali ed oggi è la direttrice dell’istituto scolastico.

Lungo la sua sfolgorante carriera, ha ricoperto svariati incarichi presso l’Invalsi oltre ad essere inserita in diverse commissioni ministeriali.

Fra il 1998 e il 2001 è stata nominata dai ministri Luigi Berlinguer e Letizia Moratti fra i saggi nella Commissione scuola. Inoltre è stata vicedirettore dell’Osservatorio sulle politiche educative dell’Eurispes, vicepresidente della Fondazione per le pari opportunità Adecco e del polo formativo di Federlegno, e responsabile del comitato scientifico del nuovo liceo quadriennale per la transizione ecologica e digitale ‘Tr.E.D’.

Tra i tanti lavori svolti, si ricorda quello legato alla nascita del laboratorio didattico interattivo ‘La Fisica in moto’ insieme con Ducati, con cui ha realizzato anche l’iniziativa DESI (Dual education system Italy). Trattasi del primo percorso duale per il conseguimento del diploma di meccanico, in collaborazione anche con Lamborghini. E ancora, ha promosso il progetto ‘Campus’ a Villa Revedin e lo scambio con la Cina.

I ruoli nei governi di Mario Monti e Matteo Renzi

Ha avuto anche ruoli di spicco politici: fu l’ex sottosegretaria all’Istruzione durante il governo Monti, dal 2011 al 2013. Nell’aprile 2014 è stata nominata consigliere del ministro all’istruzione Stefania Giannini durante il governo guidato da Matteo Renzi. governatrice dell’Emilia-RomagnaOra cercherà di diventare .

La filosofia di Elena Ugolini: no smartphone in classe e liceo in quattro anni

Uno dei pallini della Ugolini è la formula del liceo in quattro anni. “Finire gli studi liceali in quattro anni – aveva spiegato al ‘Tr.E.D’ – permette ai nostri studenti di immergersi nel mondo, entrando nelle università italiane e straniere. Nel 2018 abbiamo intrapreso il primo ciclo del ‘Liceo 4-YearProgramme’ e, con grande coraggio, abbiamo ampliato la nostra offerta anche in campo scientifico”.

Il riferimento era alla sperimentazione nazionale che ha interessato 28 scuole in Italia, con l’obiettivo di far concludere ai ragazzi il percorso delle Superiori appena raggiunta la maggiore età.

Ugolini ha anche condotto battaglie contro l’utilizzo dei cellulari in classe. Qualche anno fa decise che al Malpighi i ragazzi consegnassero gli smartphone prima delle lezioni. Inizialmente la scelta innescò polemiche, ma poi fu apprezzata da molti alunni e genitori.