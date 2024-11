Elezioni Regionali in Emilia-Romagna 17 e 18 novembre 2024: come si vota e chi sono i candidati, la guida

Domenica 17 e lunedì 18 novembre spazio alle elezioni Regionali 2024 in Emilia-Romagna. Si sfidano 4 candidati: la battaglia per la presidenza dovrebbe comunque riguardare Michele De Pascale (centrosinistra) ed Elena Ugolini (centrodestra). Ecco come si vota e quali documenti servono.

Chi può votare alle elezioni Regionali 2024 in Emilia-Romagna

Alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna possono votare gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il primo giorno delle elezioni.

Per gli elettori è necessario presentarsi al seggio elettorale muniti di documento di riconoscimento valido e di tessera elettorale, su cui è indicato l’indirizzo e il numero del proprio seggio.

Fonte foto: Regione Emilia-Romagna Il fac simile della scheda per le elezioni Regionali in Emilia-Romagna 2024

Cosa fare in caso di smarrimento della tessera elettorale

In caso di esaurimento degli spazi, furto o smarrimento della tessera o mancata ricezione della stessa è possibile chiederne il duplicato, dopo aver compilato un modulo di richiesta.

Tutti gli uffici comunali, in occasione delle elezioni, effettueranno aperture straordinarie mentre, presso i seggi, non è prevista la presenza di addetti comunali autorizzati al rilascio di tessere elettorali o di altri documenti personali.

Quando si vota? Gli orari dei seggi

Seggi aperti:

domenica 17 novembre : dalle ore 7 alle ore 23;

: dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 18 novembre: dalle ore 7 alle ore 15.

Come si vota alle elezioni Regionali 2024 in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna l’elettore può (secondo la legge del 2014):

votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;

alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo; votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.

L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, o il nome e il cognome, del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista: nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Il voto disgiunto è ammesso?

Ammesso poi il cosiddetto voto disgiunto.

Di fatto, l’elettore potrà votare per un candidato Presidente, tracciando un segno sul suo nome e scegliere di votare anche per una lista provinciale NON COLLEGATA al Presidente prescelto, tracciando un segno sul relativo contrassegno e scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia di un candidato della lista provinciale NON COLLEGATA al Presidente prescelto, oppure tracciando un segno per un candidato

È previsto il ballottaggio?

È eletto presidente di Regione il candidato governatore che ottiene anche solo la maggioranza relative, ossia più voti.

Non è quindi previsto il ballottaggio (come invece per i sindaci, che per essere eletti al primo turno devono ottenere il 50% dei voti).

Il candidato presidente secondo classificato viene eletto immediatamente in Consiglio regionale.

Chi sono i 4 candidati, da Michele De Pascale a Elena Ugolini

Ecco l’elenco dei 4 candidati alle elezioni Regionali:

Michele De Pescale (centrosinistra)

(centrosinistra) Luca Teodori – Lealtà Coerenza Verità

– Lealtà Coerenza Verità Federico Serra – Emilia Romagna per la Pace (Potere al popolo – Partito comunista italiano – Rifondazione comunista)

– Emilia Romagna per la Pace (Potere al popolo – Partito comunista italiano – Rifondazione comunista) Elena Ugolini (centrodestra)