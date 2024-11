Donatella Tesei candidata del centrodestra alle elezioni Regionali in Umbria: Salvini punta tutto su di lei

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La donna forte di Matteo Salvini per il voto in Umbria è la presidente uscente Donatella Tesei, nome su cui la coalizione di centrodestra si è schierata compatta e senza frizioni. Avvocata cassazionista, 66 anni, punta alla riconferma al vertice della Regione alle elezioni di domenica 17 e lunedì 18 novembre, che la vedranno opposta alla sindaca di Assisi, Stefania Proietti, candidata del centrosinistra sostenuta da tutto il campo largo.

Le elezioni regionali in Umbria

Un testa a testa che dopo le elezioni in Liguria vale come banco di prova per la tenuta degli equilibri dei partiti anche a livello nazionale.

“Sicuramente avere una regione che continua nel progetto di sviluppo dopo 50 anni di sinistra sarà importante” ha affermato il vicepremier e segretario leghista Matteo Salvini, in una tappa del tour elettorale in Umbria a sostegno della sua candidata.

Donatella Tesei e Matteo Salvini a colloquio ad un evento in Umbria

“Conto che scelgano una squadra che in questi cinque anni ha fatto tanto. Ricordo solo il dimezzamento delle liste d’attesa in sanità ereditate dalla sinistra, quella che parla dopo avere avere governato per 50 anni questa terra” ha aggiunto il ministro dei Trasporti.

Eletta nel 2019 con oltre il 57% delle preferenze come primo presidente di centrodestra della Regione storicamente rossa, Donatella Tesei ha incontrato come maggiore ostacolo della sua amministrazione proprio la gestione della sanità regionale.

Tra le misure che hanno avuto maggiore risonanza durante il suo mandato, l’introduzione del divieto di aborto farmacologico in day hospital in Umbria, con l’obbligo di ricovero di tre giorni per le donne che decidono l’interruzione di gravidanza.

L’indagine archiviata sulla candidata del centrodestra

A pochi giorni dal voto, Donatella Tesei ha evitato un’indagine su un presunto abuso d’ufficio relativo a finanziamenti agricoli ricevuti dalla Regione in una azienda dove lavorerebbe il figlio e di proprietà del marito dell’assessora al Bilancio Urbani Agabiti.

La presidente sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati insieme all’esponente della Giunta, ma il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha chiesto l’archiviazione alla luce dell’abolizione del reato da parte del Governo.

“Ho appreso la notizia solamente oggi e solo perché ne hanno parlato i giornali – ha commentato Tesei – Mi risulta che l’indagine era iniziata da tempo e già questo dimostra ancora una volta la correttezza dell’operato della mia amministrazione. Per il resto, in attesa di consultare gli atti, assisto alla consueta attività di strumentalizzazione e mistificazione, con argomenti di ignobile livello, amplificata dalla vicinanza della scadenza elettorale”.

Chi è Donatella Tesei

Nata a Foligno nel 1958, dopo gli studi classici, Donatella Tesei si è laureata in Giurisprudenza nel 1982.

Avvocato cassazionista e membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto assume prima l’incarico di pretore onorario presso la Pretura di Montefalco e successivamente alla Pretura Circondariale di Spoleto.

Per il comune di Montefalco si candida alle comunali del 2009 con la Lega e diventa sindaco del paese nel Perugino dove sarà poi confermata come prima cittadina anche nella successiva tornata.

Nel 2018 viene eletta al Senato nel collegio uninominale di Terni con la coalizione di centrodestra e viene nominata presidente della IV Commissione permanente Difesa. A settembre 2019 la vittoria alle regionali in Umbria, dove è pronta a correre per un secondo mandato.