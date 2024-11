Stefania Proietti candidata del centrosinistra alle elezioni Regionali in Umbria: chi è la sindaca di Assisi

Per lei si sono presentati uniti e senza tanti distinguo in Umbria, in un fronte che va dal Movimento 5 stelle a Italia Viva, e adesso sulle spalle di Stefania Proietti grava anche il destino del “campo largo”. La sindaca di Assisi sarà la candidata del centrosinistra che sfiderà la presidente uscente Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, nel voto per il rinnovo della Giunta e del Consiglio regionale in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre.

Le elezioni regionali in Umbria

Il profilo di Stefania Proietti è stato l’unico a convincere tutti i partiti del cosiddetto fronte progressista, compresi Azione e Italia Viva confluiti in liste civiche, a convivere in una coalizione necessaria per cercare di riportare l’Umbria nell’orbita del centrosinistra.

“La nostra unità, qui, conforta” ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in una delle ultime iniziative elettorali in vista del voto. “La campagna elettorale vera inizia ora, perché in tanti decideranno in questi ultimi giorni se e chi votare. Andate dove noi non possiamo arrivare e portate il messaggio di speranza rappresentato da Stefania Proietti. Di fronte a una destra che anche in Umbria ha smantellato la sanità pubblica come preciso disegno” ha affermato la leader dem.

Fonte foto: ANSA

La candidata per il centrosinistra in Umbria, Stefania Proietti, tra la leader del Pd Elly Schlein e il segretario regionale dem Tommaso Bori

La candidata del centrosinistra

La speranza del Partito democratico è di cancellare la disfatta delle elezioni in Liguria, puntando alla tradizione del centrosinistra umbro, sul solco della vittoria a Perugia della neo sindaca Vittoria Ferdinandi.

Secondo uno degli ultimi sondaggi sull’Umbria di Swg, commissionato da Avs e aggiornato al 30 ottobre, nel testa a testa il centrosinistra sarebbe avanti di un punto percentuale: con il Pd poco sotto il 30%, Alleanza verdi sinistra tra il 6 e il 7% e il M5S al 4%.

Al centro della campagna elettorale di Proietti il tema dei rifiuti e le condizioni della sanità regionale “I cittadini ci chiedono di intervenire perché la situazione è drammatica – ha dichiarato la sindaca di Assisi a Repubblica – La salute non è una merce. Il mio primo impegno saranno perciò i provvedimenti per incrementare il personale sanitario, i presidi ospedalieri, la sanità territoriale. La sanità è il primo punto del nostro programma. Ecco la coalizione non ha mai tentennato, si è mostrata unita sui temi e sui problemi a cui dare risposte”.

Chi è Stefania Proietti

Nata ad Assisi nel 1975, Stefania Proietti ha ottenuto la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica ed Energetica nel 2000 all’Università degli Studi di Perugia, per poi conseguire il dottorato di ricerca in ingegneria industriale e un Master di II livello in Gestione dei Sistemi Energetici.

Autrice di oltre 50 pubblicazioni scientifiche è Professore associato di Macchine a Fluido all’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma, è anche Energy manager e certificatore energetico, oltre a essere fondatrice nel 2001 una società di ingegneria specializzata in progettazione ecosostenibile.

È membro del Gruppo di studio sulla Custodia del Creato della Conferenza Episcopale Italiana dal 2010 e dal 2021 è presidente della Provincia di Perugia, oltre ad essere al secondo mandato come prima cittadina di Assisi, a partire dal 2016.