Incidente grave a Sagliano Micca in provincia di Biella: morto un motociclista nell'urto, vani i soccorsi

Nel primo pomeriggio di mercoledì 30 agosto un tragico incidente si è verificato nel territorio di Sagliano Micca, Comune in provincia di Biella. Un giovane biellese, che si trovava alla guida della sua motocicletta, ha perso la vita in un violento scontro stradale. Le circostanze di questo sinistro sono ancora in valutazione, con l’indagine condotta dalla Polizia Stradale ancora in corso.

La dinamica

La dinamica precisa dell’incidente resta ancora avvolta nel dubbio, mentre gli agenti si impegnano a ricomporre il puzzle degli eventi.

L’intervento tempestivo del personale del 118 non ha prodotto i risultati sperati, poiché il giovane motociclista è stato dichiarato senza vita sul posto.

Fonte foto: Tuttocittà Il luogo dell’incidente mortale è Sagliano Micca, Comune nella provincia di Biella

Il luogo dell’incidente

I dettagli raccolti finora indicano che l’incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo di strada, dove il motociclista ha impattato violentemente contro una ringhiera posizionata ai margini della carreggiata.

La Polizia Stradale sta svolgendo una meticolosa indagine per stabilire le cause esatte dello schianto. L’incidente ha sollevato domande sulla sicurezza di quel tratto di strada e sulla presenza di eventuali fattori che potrebbero aver contribuito all’accaduto.

Le autorità stanno lavorando incessantemente per trarre luce su questa tragica vicenda e prevenire simili incidenti in futuro.

Incidente a Milano

Nella stessa giornata si è verificato l’ennesimo incidente con vittima una ciclista a Milano. Coinvolta questa volta una 43enne, stata travolta da un palo caduto a causa di una Smart che si è ribaltata in corso XXII Marzo, angolo con viale Piceno, intorno alle 12.30.

I soccorsi hanno estratto i conducenti anziani dal veicolo ribaltato e hanno soccorso la ciclista, ora ricoverata in condizioni critiche ma cosciente presso il Niguarda.

La dinamica sembra indicare che la Smart, proveniente da una via laterale e forse a eccessiva velocità, abbia urtato un cordolo, sollevandosi da terra, colpendo il palo e travolgendo la ciclista.

Incidenti in bicicletta

Questo tragico evento segna il quinto incidente mortale coinvolgente ciclisti a Milano dall’inizio del 2023. Ad aprile il tragico investimento di una donna di 39 anni da parte di una betoniera, mentre era in bicicletta nell’area del Tribunale.

In base alle indagini svolte dalla Polizia, la betoniera avrebbe svoltato a destra in corso di Porta Vittoria provenendo da piazza Cavour.

Gli operatori del 118 sono arrivati tempestivamente, ma la donna è stata dichiarata deceduta sul posto. La ciclista è stata infatti trovata sotto le ruote del veicolo pesante.