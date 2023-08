Altra ciclista gravissima a Milano dopo un incidente: auto si ribalta contro un palo che travolge una 43enne

Altra ciclista investita a Milano dopo il dramma di martedì mattina in zona Porta Romana in cui è deceduta la 28enne Francesca Quaglia.

La ciclista travolta dal palo è una donna di 43 anni

Il nuovo incidente, come riferisce Il Corriere della Sera, si è consumato nella tarda mattinata di mercoledì 30 agosto, intorno alle 12.30 in corso XXII Marzo all’angolo con viale Piceno.

Una Smart, con a bordo due persone di 78 e di 73 anni, s’è ribaltata ed è andata a schiantarsi contro un palo che, cadendo, ha travolto la ciclista, una donna di 43 anni di origini straniere.

Fonte foto: ANSA La Smart ribaltata

I soccorsi: la ciclista è gravissima

Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono recati i soccorsi dei vigili del fuoco per estrarre i due automobilisti dalle lamiere e per liberare la ciclista rimasta sotto al palo.

Intervenuto sul posto anche il 118 con quattro ambulanze e un’automedica. Le due persone estratte dalla vettura sono coscienti. La ciclista è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

La donna ferita al momento si trova ricoverata al Niguarda e, secondo le prime informazioni, versa in condizioni gravissime ma è cosciente.

Feriti in maniera non grave i due anziani che sono ricoverati in codice verde al Policlinico.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale pare che vettura abbia imboccato, da una via laterale e forse a velocità sostenuta, corso XXII Marzo in direzione centro. All’improvviso, dopo aver urtato un cordolo, la Smart si sarebbe sollevata da terra, ribaltandosi e finendo la sua corsa contro il palo di un cartello stradale che successivamente ha travolto la ciclista.

Dal gennaio 2023 a oggi, a Milano, si sono registrati cinque incidenti mortali con vittime dei ciclisti. L’ultimo è quello di ieri. A perdere la vita Francesca Quaglia, 28 anni La giovane è stata schiacciata da un camion mentre pedalava lungo la circonvallazione, in zona Porta Romana.