L'ex presidente del Cile Sebastián Piñera è morto in un incidente in elicottero: aveva 74 anni

L’ex presidente cileno Sebastián Piñera è morto: l’elicottero sul quale viaggiava è precipitato per cause ancora da chiarire e si è inabissato a 40 metri di profondità nel lago Ranco, nella regione cilena Los Ríos.

Incidente in elicottero: morto Sebastián Piñera

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, a bordo dell’elicottero ci sarebbero state 4 persone. Il luogo è stato raggiunto da vigili del fuoco, soldati della Marina e “carabinieros”.

L’ex presidente aveva 74 anni. Stava rientrando a casa dopo essere andato a visitare José Cox, imprenditore e suo vecchio amico.

Fonte foto: ANSA

Sebastián Piñera in una foto di ottobre 2023.

Piñera da imprenditore a politico

Piñera è stato il primo presidente di centro-destra, dopo la fine della dittatura del generale Augusto Pinochet.

Sua la guida del Cile per due mandati: tra il 2010 e il 2014 e tra il 2018 e il 2022. Fra i suoi mandati c’è stato il governo di sinistra di Michelle Bachelet.

Prima di dedicarsi alla politica, Sebastián Piñera era un imprenditore. Nel 1989 venne eletto senatore nel collegio di Santiago Est. In quella tornata elettorale partecipò alla campagna presidenziale di Hernán Büchi, ex ministro delle finanze nel governo di Pinochet.

Lo scandalo Piñeragate

Poi si unì al partito di centro-destra del Rinnovamento Nazionale. Nel 1992 iniziò la campagna per le elezioni presidenziali dell’anno successivo, ma venne coinvolto nello scandalo “Piñeragate”.

Una trasmissione televisiva mandò in onda un audio registrato di nascosto in cui Piñera chiedeva al suo amico Pedro Pablo Díaz di influenzare i moderatori di un imminente dibattito politico, così da gettare discredito sulla sua avversaria.

Negli anni successivi in politica ebbe fortune alterne, finché non si ricandidò per la presidenza alle elezioni nazionali del 2009 e riuscì a unificare le forze di centro-destra nella Coalizione per il Cambiamento.

Ottenne il 44,7% dei voti al primo turno il 13 dicembre 2009. Entrò in carica l’11 marzo 2010.

La sua politica portò a un tentativo di riscrivere la Costituzione cilena, che risaliva alla dittatura di Pinochet. Le proposte di riforma costituzionale furono però bocciate in due referendum.