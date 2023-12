Video dell'elicottero precipitato sulla tangenziale di Madrid dopo il decollo: alcuni feriti nello schianto

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Paura a Madrid per un elicottero che è precipitato sulla tangenziale M40, il raccordo anulare della capitale spagnola. L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 1 dicembre. Secondo quanto ricostruito, il velivolo, con due persone a bordo, ha perso quota all’improvviso e si è schiantato sullo spartitraffico in mezzo alle due carreggiate, come si vede nel video.

Per fortuna l’incidente non ha causato vittime: tre i feriti, secondo quanto riporta la stampa locale, i due uomini a bordo dell’elicottero e un automobilista che stava transitando in quel momento. Sono stati portati in ospedale ma non sono in pericolo di vita.

Da quanto emerso l’elicottero, un Enstrom 280FX Shark privato, stava partecipando alla fiera aeronautica European Rotors che si tiene nei pressi, nel centro espositivo IFEMA. L’elicottero era appena decollato e stava volando a bassa quota quando è precipitato.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Le indagini sono state affidate alla Commissione investigativa sugli incidenti dell’aviazione civile spagnola che sarà coadiuvata dalla polizia nazionale.