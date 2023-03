Joe Biden operato per un tumore alla pelle: la nota della Casa Bianca sulla salute del presidente americano

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Joe Biden è stato sottoposto a un’operazione per la rimozione di un cancro alla pelle diagnosticatogli durante uno screening sanitario di routine. A svelarlo è stata la Casa Bianca, che in una nota ripresa dalla Bbc ha informato tutti sull’esito dell’intervento al quale è stato sottoposto il presidente americano.

Biden operato per un tumore, come sta

Il presidente americano Joe Biden è stato operato lo scorso 16 febbraio 2023, ma solo ora la notizia è stata diramata dalla Casa Bianca. Da Washington fanno sapere che l’80enne di Scranton è stato sottoposto a un’operazione per la rimozione di un tessuto canceroso al petto.

“Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso e non sono necessari ulteriori trattamenti”, ha affermato il medico di Biden, Kevin O’Connor. Il dottore ha svelato poi che Biden “continuerà i controlli dermatologici come parte della sua assistenza sanitaria in corso”.

Secondo l’ultimo check up di febbraio, Joe Biden ora sta bene e la Casa Bianca ha dichiarato che è risultato in salute e “idoneo al dovere“.

Il tumore alla pelle di Joe Biden

Kevin O’Connor, il medico di Biden, ha fatto sapere che la lesione è stata rimossa dal torace di Biden il 16 febbraio scorso presso il Walter Reed National Military Medical Center. L’area è “guarita bene” da quando è stata eseguita la biopsia e non ci sarebbero ulteriori preoccupazioni sulla salute di Biden.

Al presidente americano è stato rimosso un carcinoma a cellule basali, che normalmente non si diffonde o metastatizza e che è una delle forme più diffuse di cancro della pelle negli Stati Uniti, secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC). È a crescita lenta, curabile e provoca danni minimi se trattato precocemente.

Biden assente all’incoronazione di Carlo III?

Intanto dal Regno Unito rimbalza una notizia che vede il presidente americano protagonista. Secondo quanto riferito dal Time, infatti, l’inquilino della Casa Bianca potrebbe non presenziare alla cerimonia di incoronazione di Carlo III.

La cerimonia è fissata per il 6 maggio e gli inviti ufficiali ai capi di Stato e di governo verranno spediti ad aprile, ma secondo rumors l’80enne potrebbe non partire alla volta della Gran Bretagna. In caso di mancata partecipazione Biden avrà seguito l’esempio di Dwight Eisenhower, che nel giugno del 1953 non fu presente all’incoronazione della regina Elisabetta II.