JD Vance contro Kamala Harris, attacco choc del vicepresidente di Trump: "Peggio di Biden, cacciamola a calci"

Mentre riorganizza di fretta e furia il piano d’attacco, il partito Repubblicano comincia col prendere di mira il nuovo bersaglio Kamala Harris. Lo ha fatto lo stesso Donald Trump nelle ore immediatamente successive all’annuncio del ritiro di Joe Biden, seguito il giorno dopo dal suo vice JD Vance. Nei suoi primi comizi in solitaria dopo la nomina a candidato vicepresidente del Grand Old Party, il senatore si è scagliato senza tanti fronzoli contro l’attuale vicepresidente, affermando che bisogna “cacciarla a calci”.

I comizi del vice di Donald Trump

Il rappresentante dell’Ohio al Senato Usa ha fatto tappa nella sua ex scuola superiore a Middletown, per poi continuare il programma della sua campagna elettorale con un incontro serale a Radford, in Virginia: due località scelte appositamente per cavalcare il richiamo populista-conservatore nella Rust Belt e nelle piccole città americane che, sostiene, l’amministrazione Biden-Harris ha ignorato.

È stato soprattutto nel secondo appuntamento che Vance ha attaccato duramente la candidata dem indicata da Biden per la Casa Bianca: “Dobbiamo cacciare a calci Kamala Harris dall’ufficio ovale, non darle la chance di scappare dall’eredità di Biden perché è anche l’eredità di Kamala Harris, anzi probabilmente lei ha fatto più di lui negli ultimi tre anni e mezzo”.

Fonte foto: ANSA

Il candidato vicepresidente di Donald Trump, JD Vance

La teoria del complotto di JD Vance

Durante il comizio il candidato vicepresidente non ha esitato a rilanciare teorie complottistiche secondo cui l’attuale vicepresidente sarebbe stata scelta “in una stanza piena di fumo” dal finanziare George Soros, protagonista preferito degli appassionati di congiure, Barack Obama e un paio di democratici elitari.

“Kamala Harris ha mentito, i miei colleghi democratici in Senato hanno mentito – ha dichiarato Vance – Hanno mentito i media, ogni singola persona che ha visto Joe Biden per tre anni e mezzo sapeva che non era in grado di governare. Non è un modo di guidare il paese, è un insulto agli elettori”.

L’attacco a Joe Biden e Kamala Harris

Parlando nella sua città natale di Middletown, JD Vance ha definito il ritiro di Joe Biden dalla corsa e il sostegno a Harris “una minaccia alla democrazia“, ​​aggiungendo che i repubblicani, invece, “lottano per la democrazia ogni singolo giorno”.

“La storia ricorderà Joe Biden non solo come uno che molla, come è, ma come uno dei peggiori presidenti nella storia degli Stati Uniti d’America”, ha poi affermato il senatore in Virginia.

“Ma amici miei, Kamala Harris è un milione di volte peggio e lo sanno tutti. Ha firmato per ogni singolo fallimento di Joe Biden e ha mentito sulla sua capacità mentale di servire come presidente” ha dichiarato ancora Vance durante il comizio.