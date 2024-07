George Clooney ringrazia Joe Biden: "Ha salvato la democrazia". Poi dice la sua su Kamala Harris

Negli Stati Uniti le elezioni presidenziali non sono solo una questione di politica, ma anche di celebrità: il candidato che riesce a incassare il sostegno dei giganti dello star system americano può sperare in una spinta in più alla propria campagna elettorale, soprattutto se si tratta di un donatore storico e di peso come George Clooney. Dopo l’appello al passo indietro rivolto a Joe Biden in un editoriale sul New York Times, l’attore premio Oscar ha ringraziato il presidente Usa per aver “salvato la democrazia”. Poi ha detto la sua su Kamala Harris.

Il commento di George Clooney

La star hollywoodiana, noto attivista e sostenitore dei Democratici negli Usa, ha commentato il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca del candidato dem, dichiarando che “il presidente Biden ha dimostrato cos’è la vera leadership. Sta salvando la democrazia ancora una volta”.

Le parole di gratitudine verso l’81enne Commander-in-Chief arrivano a meno di un mese di distanza dalla raccolta fondi da 30 milioni di dollari organizzata dallo stesso George Clooney a sostegno della corsa alla Casa Bianca. Un evento considerevole per la campagna elettorale di Biden, che però, durante la serata, aveva dato diversi segni di incertezza sul suo stato di salute, tanto da essere stato accompagnato giù dal palco dall’ex presidente Barack Obama.

L’attore premio Oscar, George Clooney, tra i maggiori sostenitori di Joe Biden

L’appello a Joe Biden

Di quell’episodio George Clooney ha parlato nel suo commento sul Nyt, con il quale ha chiesto a Biden di farsi da parte. “Era lo stesso uomo che abbiamo visto tutti al dibattito”, aveva scritto l’attore 63enne, riferendosi all’immagine data dal presidente nel dibattito Tv contro Trump, che ha portato dopo alcune settimane al ritiro.

“Amo Joe Biden, ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato” aveva scritto George Clooney nel suo appello. “Non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può” aveva aggiunto l’attore che, oltre ad essere uno storico donatore del Partito democratico, è da sempre sostenitore e amico di Joe Biden.

L’endorsement a Kamala Harris

Nel commento rilasciato alla Cnn, Clooney non si è limitato a elogiare il presidente, ma anche espresso il suo appoggio alla probabile nuova candidata dem alle presidenziali, Kamala Harris.

“Siamo tutti così entusiasti di fare tutto il possibile per supportare la vicepresidente Harris nella sua storico obiettivo” ha dichiarato l’attore.

L’ennesimo endorsement arrivato dalle star Usa nelle ultime ore, dopo Robert De Niro e Barbra Streisand, per la vicepresidente, che ha ottenuto anche un raro via libera dalla cantante Beyoncé per utilizzare una suo brano in apertura dei suoi comizi.