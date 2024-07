Anche George Clooney si è unito al coro di chi chiede il ritiro di Joe Biden dalla corsa alle elezioni presidenziali Usa. Coro che giorno dopo giorno vede aggiungersi nuove voci. L’attore hollywoodiano ha detto la sua parlando con il New York Times, quotidiano che da alcune settimane ha lanciato una campagna per chiedere al presidente uscente di rinunciare all’idea di un secondo mandato alla Casa Bianca.

L’appello di Clooney a Biden

Per i Democratici la situazione è tutt’altro che facile: Biden ritiene di avere ancora le forze per correre verso un secondo mandato, sostenuto e incoraggiato dai suoi familiari.

Clooney è stato fra i protagonisti della raccolta fondi a cui ha partecipato Biden a Los Angeles dopo il G7. Queste le parole con le quali George Clooney ha chiesto al presidente uscente di fare un passo indietro:

Fonte foto: IPA

Nella foto, l’attore George Clooney (63 anni).

Non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può. È terribile da dire ma il Joe Biden con cui sono stato insieme tre settimane fa per una raccolta fondi non era il Joe Biden del 2010. Non era il Joe Biden del 2020. Era la stessa persona che abbiamo visto al dibattito.

Le elezioni Usa 2024 si terranno fra meno di quattro mesi, il 5 novembre. In caso già oggi si riuscisse a far cambiare idea a Biden, in meno di quattro mesi i progressisti americani dovrebbero trovare un nuovo candidato.

Fino a poche settimane fa fra i Democratici serpeggiava una speranza: quella che il popolo americano avrebbe perso fiducia in Donald Trump, tormentato da una lunga serie di vicissitudini giudiziarie.

Il dibattito Trump-Biden

La speranza era che l’81enne Biden vincesse le elezioni. Poi, eventualmente, un consigliere di peso lo avrebbe guidato nella sua azione di governo. Ma il dibattito Trump-Biden di fine giugno, disastroso per il presidente uscente, ha avuto per i Democratici l’effetto di una doccia fredda.

George Clooney, che non ha mai fatto mistero di avere posizioni progressiste, parlando con il New York Times ha commentato la performance televisiva di Biden:

Amo Joe Biden ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato. […] Era stanco? Sì. Un raffreddore? Forse. Ma i leader del nostro partito devono smetterla di dirci di non aver visto quello che 51 milioni di persone hanno visto. Siamo talmente atterriti dalla prospettiva di un secondo mandato di Donald Trump che abbiamo optato per ignorare ogni segnale di avvertimento. L’intervista con George Stephanopoulos ha solo rafforzato quello che abbiamo visto la settimana prima. […] Non vinciamo con questo candidato. Non vinceremo alla Camera e perderemo il Senato. Questa non è solo la mia opinione: questa è l’opinione di ogni senatore, deputato e governatore con cui ho parlato in privato.

Paura per il declino cognitivo di Joe Biden

Recentemente il New York Times ha rivelato che in più occasioni un medico specializzato nella cura del morbo di Parkinson avrebbe visitato la Casa Bianca. Anche l’amico intimo ed ex senatore Gary Hart ha chiesto a Biden di gettare la spugna, parlando espressamente di “declino cognitivo”.