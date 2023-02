Jill Biden fa scalo a Napoli e ordina 19 pizze dall'aereo: 10 margherite e 9 diavole consegnate da Enzo Coccia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Jill Biden, moglie del presidente americano Joe Biden, si è resa protagonista di una richiesta insolita che ha sorpreso tutti. Mentre l’aereo sul quale viaggiava stava facendo scalo a Napoli per il rifornimento, la first lady americana ha deciso di ordinare una pizza al volo, in tutti i sensi, facendosi consegnare 19 pizze direttamente sul velivolo. A raccontare l’episodio è stato Enzo Coccia, pizzaiolo e proprietario della pizzeria che ha servito la moglie del presidente.

Pizza “al volo” per Jill Biden

Lo scalo a Napoli dell’Executive One Foxtrot, l’aereo sul quale viaggiava, non stato comunicato, ma una volta appresa la notizia non si è fatta sfuggire l’opportunità. Così Jill Biden, moglie del presidente americano, ha pensato di cenare in aereo con la mitica pizza partenopea.

Nel giro di poco è partita la macchina organizzativa, con una chiamata alla pizzeria “La notizia 53” alla quale sono state ordinate 19 pizze: 10 margherite e 9 diavole. La richiesta sulla consegna, poi, è stata categorica: 21.30, destinazione base americana di Capodichino.

L’ordine ha quindi insospettito il titolare della pizzeria, che dopo aver infornato le pizze ha deciso di consegnare in prima persona.

La consegna blindata a Jill Biden

Una volta sfornate le pizze, Enzo Coccia si è messo in viaggio verso la base di Capodichino, curioso di sapere chi gli avesse ordinato tutte queste pizze. “Chi mi aveva ordinato le pizze mi aveva inviato sul cellulare anche la localizzazione esatta del punto di consegna, che ho attivato. Ma lì non c’era nessuno” ha spiegato Coccia all’Ansa. Così è andato alla ricerca del punto d’ingresso.

Il pizzaiolo, conosciuto in America grazie al successo nel 2021 del documentario Cnn “Searching for Italy” di Stanley Tucci, ha quindi raccontato la consegna: “Come in un film d’azione vedo a quel punto spuntare alle mie spalle un blindato della polizia americana, da cui scende una persona che provvede al ritiro delle pizze e al pagamento con una carta di credito”.

Fonte foto: ANSA

Il pensiero, ovviamente, è che le pizze siano per i soldati, ma successivamente arriva la notizia: le pizze era per Jill Biden e gli uomini che viaggiavano con lei in aereo. Infatti, poco dopo le 22, Coccia riceve un messaggio e una foto sul cellulare: “Pizze a bordo. Incuriosito cerco quell’aereo su internet. E così ho scoperto che le mie pizze erano sull’aereo di Jill Biden“.

Lo scalo di Jill Biden a Napoli

La first lady, 71 anni, si è anche intrattenuta con i vertici militari della base americana a Capodichino mentre aspettava l’arrivo della cena. Lo scalo a Napoli è stato necessario per il rifornimento all’interno del viaggio che stava riportando la Biden a casa di rientro dal Kenya.

Poi è risalita a bordo, dove nel frattempo era state portate le pizze, intorno alle 23 l’aereo ha ripreso il volo per rientrare negli Stati Uniti.