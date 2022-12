Iran costringe aereo ad atterrare: a bordo la famiglia della leggenda del calcio Ali Daei

Le autorità iraniane hanno dato ordine di atterraggio ad un volo della Mahan Air, il W563 da Teheran a Dubai. L’aereo è quindi planato sull’isola di Kish: a bordo c’erano la moglie e il figlio del leggendario ex calciatore e allenatore Ali Daei.

Daei e l’appoggio alle proteste

Daei è stato oggetto di minacce dopo aver espresso il suo appoggio alle proteste in corso da 100 giorni nel Paese mediorientale. La notizia è stata data su Twitter dal giornalista di Bbc Monitoring Kian Sharifi.

La notizia è stata ripresa anche dal sito Iran International, che ha aggiunto che alla donna e al bambino al momento è impedito di lasciare l’Iran. “Daei ha detto che i suoi familiari non sono stati arrestati e che lui non era a bordo”, ha riferito sempre ancora Sharifi.

Fonte foto: ANSA

Daei: “Non comprendo questo comportamento”

“Non comprendo questo comportamento. Mia moglie e mia figlia sono salite legalmente sull’aereo a Teheran, e avevano in programma di visitare Dubai per alcuni giorni e poi tornare in Iran. Ma l’aereo è stato costretto a rientrare con tutti i passeggeri. Era una caccia al terrorista?”, ha dichiarato l’ex campione.

La di Daei non può lasciare il Paese

La moglie di Ali Daei non poteva lasciare l’Iran “perché ha invitato la gente a partecipare allo sciopero nazionale“, secondo quanto riferito da fonti governative.