Sub scopre un’auto sommersa: è di una famiglia scomparsa 67 anni prima, svolta nel cold case

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un’auto sommersa è stata scoperta negli Usa da un sub. Si trovava nel fiume Columbia e, secondo le autorità locali, è la prova che mancava in un cold case famoso negli Stati Uniti. Apparteneva infatti a una famiglia che era scomparsa 67 anni prima in Oregon e i cui corpi, insieme alla loro vettura, non erano mai stati trovati.

Famiglia scomparsa negli Usa, trovata l’auto

La vettura, una Ford station wagon color crema, era stata recuperata nella giornata di giovedì 6 marzo. E, in tutto e per tutto, dal modello al colore, combaciava con quella scomparsa nel 1958. Insomma, per gli investigatori che avevano brancolato nel buio per anni, quell’auto è proprio quella che da tempo cercavano, quella della famiglia scomparsa.

A confermarlo è stato il vice sceriffo della contea di Hood River. “Tutto corrisponde. Il colore, la marca e il modello del veicolo sono gli stessi di quella dei Martin“, ha detto.

Fonte foto: IPA

Il veicolo è stato trovato nel fiume Columbia

Il lavoro del sub e il cold case risolto

L’auto era piena di detriti. È stata trovata nel fiume vicino alla cittadina di Cascade Locks. A recuperarla è stato un sub esperto privato, Archer Mayo. L’uomo aveva preso a cuore la vicenda e ha speso sette anni della sua vita alla ricerca dell’auto dei Martin, come rivelato da Ian Costello, il suo portavoce, che ha parlato a The Oregonian.

Secondo il sub, la vettura sarebbe finita accidentalmente nel fiume da un parcheggio di Cascade Locks dove si trovava. Già nello scorso autunno, Mayo aveva scovato l’auto che era per il 90% incastrata nei bassifondi del corso d’acqua ma che si presentava comunque in buone condizioni nonostante il tanto tempo trascorso. Per ritrovarla, il sub ha utilizzo un modello predittivo e una sua tecnica di ricerca profonda: aveva identificato una zona che, secondo i suoi calcoli, poteva essere quella che aveva visto mesi prima e le sue previsioni si sono dimostrate precise.

Il relitto verrà ora imballato ed esaminato da una squadra forense. Al suo interno non è stato recuperato alcun resto umano né i resti dei corpi sono stati avvistati durante il suo recupero.

Chi erano i Martin

I Martin erano una famiglia che, nella sua interezza, sparì nel nulla 67 anni fa. Con loro si era persa anche l’auto, per l’appunto, una Ford station wagon. Di loro si erano perse le tracce dopo una gita in montagna nell’Oregon, negli Stati Uniti. Era il dicembre del 1958.

Allora Ken e Barbara Martin, insieme alle loro tre figlie di 14, 13 e 11 anni, si erano messi in viaggio verso est per una gita programmata per trovare un albero di Natale nei boschi della zona nel nord ovest degli Usa.

Un anno dopo furono ritrovati i cadaveri delle due bimbe più piccole nel fiume Columbia mentre del resto della famiglia non si seppe più nulla. Le ricerche furono allargate a tutto il Pase e numerosi furono gli avvistamenti ma nessuna di queste piste però si rivelò essere quella giusta. Fino alla recente scoperta che fa luce su uno dei misteri americani.