Iran, 14enne stuprata e uccisa per essersi tolta il velo a scuola: nuova denuncia verso il regime

Proseguono le proteste e le denunce di orrori in Iran a seguito della morte di Mahsa Amini. Una ong riferisce che ci sarebbe stata un’altra vittima, una 14enne iraniana arrestata, stuprata e uccisa per essersi tolta il velo a scuola. Contro la repressione di Teheran si è espresso anche il presidente Sergio Mattarella.

Iran, nuovo orrore: 14enne stuprata e uccisa

A denunciare il nuovo scabroso fatto di cronaca è l’ong Center for Human Rights in Iran con sede a New York. Stando a quanto riferito, le proteste per la morte di Mahsa Amini hanno provocato una nuova giovanissima vittima.

Una 14enne di Teheran sarebbe stata arrestata per essersi tolta il velo in classe in segno di protesta: la ragazza, di nome Masooumeh, non sapeva di essere filmata ed è stata successivamente rintracciata proprio tramite quelle immagini.

Dopo essere stata messa in custodia, si apprende da Ansa, proprio come Mahsa è stata trasferita in ospedale ed è morta. Per i medici la causa di morte è da imputarsi alle gravi lacerazioni vaginali che le sono state rilevate: sarebbe stata stuprata dopo l’arresto.

Sergio Mattarella: “Superato ogni limite”

Il caso della 14enne Masooumeh è solo l’ultimo di una lunga serie di fatti cronaca che stanno scuotendo l’Iran e che alimentano le proteste contro il regime. Teheran ha iniziato a giustiziare i manifestanti arrestati e la situazione è denunciata da stampa e istituzioni internazionali.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto la sua, intervenendo ieri 21 dicembre alla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. Per la massima carica di Stato italiana, in Iran la situazione “supera ogni limite e non può in alcun modo essere accantonato”.

Mattarella ha aggiunto anche che “Al centro del nostro sistema di valori c’è la dignità umana e il rispetto della persona, che oggi vediamo invece in tante parti del mondo calpestato”.

Arrestata l’attrice Taraneh Alidoosti

Nei giorni scorsi ha fatto notizia l’arresto dell’attrice iraniana Taraneh Alidoosti. È accusata di aver pubblicato contenuti falsi e distorti e per incitamento al caos. Dall’inizio delle proteste non ha mai nascosto il suo sostegno ai manifestanti, come altre personalità pubbliche del Paese medio-orientale.

La star del film premio Oscar Il Cliente si era esposta il 16 novembre pubblicando una foto di protesta per la morte di Mahsa Amini: “Non dimenticare quello che passano le donne iraniane” aveva scritto.

Ancor prima della vicenda Amini, la Alidoosti si è dimostrata molto critica verso le restringenti politiche religiose del Paese. Per essersi mostrata senza velo e con un foglio con scritto “Donne, vita e libertà” è stata anche bandita da tutti i set del Paese.