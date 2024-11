Figlio della principessa Mette-Marit erede al trono di Norvegia arrestato per stupro: chi è Marius Borg Hoiby

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Marius Borg Hoiby, il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di stupro.

Il sospetto della polizia sul figlio della principessa di Norvegia Mette-Marit

Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre nel 2001 con Haakon Magnus (l’erede al trono norvegese), Marius Borg Hoiby è stato arrestato perché sospettato di avere avuto “un rapporto sessuale con una persona che era priva di sensi o comunque incapace di resistere a questo atto“.

Lo ha riferito la polizia norvegese in una nota.

La principessa di Norvegia Mette-Marit, moglie dell’erede al trono Haakon Magnus. Il figlio Marius Borg Hoiby, avuto da una precedente relazione, è stato arrestato con l’accusa di stupro dalla polizia norvegese.

Marius Borg Hoiby accusato di stupro: la ricostruzione dei fatti

“All’inizio di settembre, la polizia ha ricevuto informazioni che Marius Borg Hoiby aveva, in diverse occasioni, avuto contatti indesiderati con la donna che è stata vittima dell’incidente (…) il 4 agosto”, ha spiegato la polizia, secondo quanto riportato da Le Parisien.

Sulla base di queste denunce, si legge ancora nella nota, “la polizia gli ha imposto un ordine restrittivo ma recentemente ha appreso che Marius Hoiby l’aveva violentata e quindi si è deciso di arrestarlo per il rischio di recidiva”.

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 15 novembre.

Chi è Marius Borg Hoiby, figlio della principessa Mette-Marit

Marius Borg Hoiby ha 27 anni. È nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con Haakon, erede al trono in Norvegia.

Il 27enne è riconosciuto ufficialmente come membro della famiglia reale norvegese, ma, nonostante ciò, non ricopre alcun ruolo ufficiale e non possiede titoli nobiliari. Prima dell’arresto, lavorava come meccanico di motociclette.

Lo scorso agosto, Marius Borg Hoiby era stato accusato di aver aggredito fisicamente la fidanzata e aveva passato 30 ore sotto la custodia della polizia dopo che la donna aveva dichiarato di aver subito un’aggressione in un appartamento a Oslo.

Appena due settimane fa, il giovane era stato invece cacciato dalla residenza ufficiale della madre a Skaugum, dove viveva, dopo che, durante alcune feste, sarebbero spariti alcuni oggetti di valore appartenenti alla famiglia reale norvegese.