Iran, condannato a morte chiede di suonare musica e di non leggere il Corano al suo funerale

In Iran il 23enne Majidreza Rahnavard è stato condannato a morte e giustiziato lo scorso 12 dicembre con l’accusa di aver partecipato alle proteste che, da ormai tre mesi, infiammano il suo paese. Prima di essere impiccato, il giovane ha espresso le sue ultime volontà in un toccante video che sta facendo il giro del mondo. Ecco le sue parole.

“Non voglio che piangiate sulla mia tomba, né che leggiate il Corano o preghiate. Voglio che siate felici e suoniate musica allegra“. Sono queste le ultime volontà di Majidreza Rahnavard, condannato a morte e giustiziato in Iran.

Ora, il video che contiene il testamento del giovane è stato pubblicato e diffuso da una emittente locale della provincia di Khorasan, di cui è capoluogo Mashhad, la città dove è stato arrestato e impiccato pubblicamente Rahnavard.

Nelle immagini, già virali sul web, si vede il ragazzo con gli occhi bendati, circondato da uomini delle forze di sicurezza e col volto coperto da un passamontagna.

23-year-old Iranian protestor Majidreza Rahnavard’s dying wishes–before being hanged–reflect the living wishes of so many young Iranians living under theocratic tyranny.

“Don’t cry, don’t read the Koran, don’t pray”

“Be joyful. Play happy music”pic.twitter.com/5TMHDEW5mK

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) December 15, 2022