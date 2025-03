Mahmoud Khalil arrestato negli Usa dopo l'ordine di Trump: l'avvocato non sa dove sia lo studente palestinese

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mahmoud Khalil, attivista palestinese in prima linea nel movimento di protesta studentesco della Columbia University che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza, è stato arrestato negli Usa su ordine del presidente Donald Trump. L’avvocato ha dichiarato di non sapere dove si trovi ora lo studente.

L’arresto di Mahmoud Khalil

Mahmoud Khalil è stato arrestato nella serata di sabato 8 marzo dall’Ice, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione. Stando a quanto affermato dall’avvocato dell’attivista palestinese, Amy Greer, le autorità federali per l’immigrazione avrebbero spiegato di aver agito “in base a un ordine del Dipartimento di Stato di revocare la sua green card“.

Un portavoce della sede distaccata dell’Ice di New York ha dichiarato alla Cnn che l’arresto di Mahmoud Khalil è stato eseguito dalla squadra investigativa per la sicurezza interna del dipartimento.

Fonte foto: Getty Images

Mahmoud Khalil mentre tiene un discorso alla stampa nel giugno del 2024 nell’ambito delle proteste degli studenti pro-Palestina per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. L’attivista è stato arrestato nella serata di sabato 8 marzo dall’Ice.

Chi è Mahmoud Khalil

Mahmoud Khalil è un importante attivista palestinese che ha contribuito a guidare il movimento studentesco di protesta alla Columbia University che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza.

Durante le proteste dello scorso anno, Khalil ha affermato di aver guidato le trattative con gli amministratori universitari per conto degli studenti manifestanti. Era stato allestito un enorme accampamento di tende sul prato della Columbia University per protestare contro la guerra a Gaza. Alcuni studenti avevano anche preso il controllo di un edificio accademico per alcune ore, prima che la polizia entrasse nel campus per arrestarli. Mahmoud Khalil, però, non faceva parte di quel gruppo.

Il suo arresto è stato eseguito a distanza di alcuni giorni dalla promessa del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump di deportare gli studenti stranieri e imprigionare gli “agitatori” coinvolti in “proteste illegali”.

L’avvocato Amy Greer, in merito all’arresto e alla detenzione di Khalil, ha sottolineato che “il governo Usa ha chiarito che utilizzerà l’applicazione delle leggi sull’immigrazione come strumento per sopprimere” le critiche degli studenti della Columbia University all’assalto di Israele a Gaza.

L’avvocato, come riportato dalla Bbc, ha affermato che gli agenti dell’Ice avrebbero comunicato al suo assistito che il suo visto da studente era stato revocato. Amy Greer, però, ha spiegato che il suo cliente è un residente permanente legale con green card ed è sposato con una cittadina americana.

Dov’è Mahmoud Khalil dopo l’arresto

Amy Greer, legale di Mahmoud Khalil, ha dichiarato di non sapere dove si trovi ora il suo assistito, dopo l’arresto eseguito nella serata di sabato 8 marzo.

L’avvocato Greer sarebbe stato inizialmente informato che l’attivista era stato trasferito in una struttura dell’US Immigration and Customs Enforcement a Elizabeth, nel New Jersey ma, quando sua moglie ha tentato di fargli visita, le sarebbe stato detto che in realtà Mahmoud Khalil non era detenuto in quel posto.