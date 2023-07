Investito mentre percorre a piedi l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo: morto sul colpo, aperta indagine

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio sull’autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo. Nel tratto che conduce verso la provincia trapanese, infatti, un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre stava percorrendo a piedi l’autostrada.

Investito e ucciso in autostrada

Secondo quanto riferito dalle testate locali, l’incidente sarebbe avvenuto in tarda notte. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe stato centrato in pieno da un’auto che stava percorrendo il tratto autostradale della A29 che porta verso Mazara del Vallo.

L’impatto è stato violento, soprattutto perché il conducente della vettura non si è reso conto dell’uomo che stava percorrendo l’autostrada a piedi. Non si sa perché l’uomo si trovasse a camminare in strada, con nessuna auto o moto trovata nella zona vicino l’incidente. Col buio della notte, in una parte della A29 che non gode di buona illuminazione, ecco che l’auto che l’ha centrato non gli ha lasciato scampo.

L’allarme dell’automobilista

A lanciare l’allarme ai soccorsi è stato proprio l’automobilista, che ha chiamato la polizia raccontando quanto successo. Il conducente, in stato di evidente choc, ha spiegato alle forze dell’ordine di aver investito qualcuno, ma al loro arrivo gli agenti non hanno trovato altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Sono quindi partite le ricerche nel buio del tratto autostradale, con il 118 che è giunto sul posto per permettere l’eventuale primo soccorso alla persona coinvolta nel sinistro. Ma poco dopo, a centinaia di metri dal luogo dove l’automobilista si era fermato, è stato ritrovato il corpo senza vita dell’uomo investito. A nulla sono valsi i tentativi di soccorrerlo e rianimarlo, per lui non c’era più nulla da fare.

Incidente al vaglio

Stando a quanto riferito dal Giornale di Sicilia, sul luogo dell’incidente non sono stati trovati altri mezzi, né auto né moto da cui la vittima può essere scesa per percorrere il tratto a piede alla ricerca forse di un punto di SOS o altro. L’A29 in direzione Trapani, tra l’altro, è priva di stazioni di rifornimento, dunque è difficile che l’uomo si sia incamminato alla ricerca di una pompa di benzina nel caso in cui il suo mezzo fosse rimasto a secco.

Sul luogo sono quindi giunti gli uomini dell’Anas e della polizia, con questi ultimi incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. È stata quindi aperta un’indagine sul sinistro, mentre il corpo della vittima è stato trasportato in camera mortuaria.