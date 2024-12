Bimbo nasce in auto durante la Vigilia di Natale a Frosinone, la corsa all'ospedale con la nonna al volante

Aveva una certa fretta di nascere. Come hanno commentato i parenti, sembrava proprio che questo Natale non volesse perderselo. A Frosinone, un episodio insolito ha segnato il pomeriggio della Vigilia: il piccolo Federico è nato in auto, lungo la strada Monti Lepini, mentre la mamma cercava di raggiungere l’ospedale Spaziani con l’aiuto della suocera. Giulia, questo il nome della madre, è stata soccorsa dal personale del 118. Sia lei che il bimbo stanno bene.

Bimbo nasce in auto a Frosinone

Come riporta Repubblica, un episodio insolito ha contraddistinto la Vigilia di Natale a Frosinone. Giulia, una donna residente a Patrica, ha dato alla luce il piccolo Federico in macchina, lungo la strada Monti Lepini, mentre cercava di recarsi all’ospedale Spaziani con l’aiuto della suocera, che ha fatto il possibile per arrivare in tempo.

Ma il bimbo aveva altri programmi in ospedale ci è andato più tardi, quando non era più nel grembo materno.

Fonte foto: iStock

Il bimbo nato a Frosinone si trova in ospedale: sta bene

L’episodio, accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 24 dicembre, è stato risolto grazie al tempestivo intervento del personale sanitario del 118 e di un’ostetrica.

Sia Giulia che Federico stanno bene: il parto, nonostante la location improvvisata, è andato bene.

Il papà non c’è, guida la nonna

Giulia, titolare di un negozio di biancheria a Patrica e già madre di una bambina, si trovava a casa con la suocera quando ha avvertito le prime forti contrazioni e si sono rotte le acque.

Senza perdere tempo, le due donne sono salite in auto per raggiungere l’ospedale, distante pochi chilometri. Il marito, Leonardo, era fuori casa, così la suocera si è messa al volante per accompagnare Giulia.

Durante il tragitto, però, le contrazioni si sono intensificate, rendendo evidente che il piccolo Federico non avrebbe aspettato di arrivare in ospedale.

Come stanno mamma e figlio

La madre e il neonato si trovano ancora in ospedale: stanno bene e potranno presto tornare a casa per festeggiare insieme a Leonardo e alla sorellina.

Il parto improvvisato è stato emozionante anche per il personale sanitario di Frosinone intervenuto in strada Monti Lepini.