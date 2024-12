Bambino col bob travolge a Selvino una donna e scappa, 41enne ricoverata in ospedale

Una donna è ricoverata a Milano dopo essere stata travolta da un bob condotta da un bambino. L’episodio avvenuto in una vecchia pista di sci nel centro di Selvino, in provincia di Bergamo: dopo l’incidente il minorenne sarebbe fuggito e i carabinieri sarebbero sulle sue tracce. Nell’impatto 41enne ha sbattuto la testa per terra e ha inizialmente perso i sensi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente a Selvino

Immediati i soccorsi alla donna, presa in carico dal personale del 118 e trasferita in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto scattare le ricerche per identificare il presunto bambino “pirata” e rintracciare i genitori.

Fonte foto: ANSA

Vista dall’alto dell’abitato di Selvino, in provincia di Bergamo, dove una donna di 41 anni è stata travolta da un bambino alla guida di un bob

La donna travolta da un bambino sul bob

Secondo le prime informazioni, nessuno dei presenti interpellati dai militari dell’Arma sarebbe stato in grado di fornire elementi utili all’identificazione, nemmeno una descrizione sommaria del responsabile.

L’incidente sarebbe avvenuta in corso Monte Rosa, all’interno dell’abitato di Selvino, in un’area utilizzata come discesa di bob e slittini, ma non organizzata: si tratterebbe di una vecchia pista da sci che scende dal monte Purito e arriva fino al centro del paese.

La 41enne, residente a San Donato Milanese, nell’hinterland meneghino, sarebbe stata falciata mentre si trovava in un’area ludica, nei pressi di un campo scuola sci per bambini.

Notizia in aggiornamento…