Camion sbanda in un incidente stradale in Kenya e travolge auto e pedoni: almeno 51 morti e 60 feriti

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Un incidente di dimensioni gigantesche ha fatto almeno 51 vittime in Kenya. A Londiani, nel nord del Paese, nella notte del 30 giugno un camion ha sbandato travolgendo 8 automobili, diversi pedoni che camminavano al bordo della strada, motociclette e alcune bancarelle di ambulanti. Altre 60 persone hanno riportato ferite e sono state ricoverate in ospedale, alcune delle quali in gravi condizioni. Si tratta di uno dei più gravi incidenti della storia recente del Paese.

L’incidente a Londiani

Il terribile incidente è avvenuto nella notte del 30 giugno a Londiani, nel nord del Kenya. L’autista di un grosso camion, che trasportava container, stava viaggiando sulla statale Nakuru-Kericho.

Secondo alcuni testimoni, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo mentre tentava di evitare un autobus che si era fermato in mezzo alla strada, travolgendo nella sua corsa 8 automobili, diversi pedoni che camminavano al bordo della strada, motociclette e alcune bancarelle di ambulanti.

Fonte foto: ANSA Diverse persone sul luogo dell’incidente in Kenya

La Kenya Red Cross Society ha infatti affermato che il camion ha speronato più di sei altre vetture e investito svariati pedoni, come mostrano anche diverse immagini pubblicate dalle televisioni locali, che raffigurano diversi veicoli distrutti.

Diverse persone sono rimaste intrappolate a lungo tra i rottami e almeno in 51 hanno perso la vita. Altre 60 persone sono ricoverate in ospedale, alcune delle quali ferite e in gravi condizioni.

I messaggi delle autorità

Il presidente William Ruto ha mandato un messaggio di cordoglio alla nazione e ha invitato gli automobilisti “a prestare la massima cautela sulle strade, soprattutto ora che si verificano forti precipitazioni”.

Il ministro degli Interni, Kithure Kindiki, si è invece rivolto alle forze dell’ordine con una direttiva, secondo cui gli agenti di polizia devono “far rispettare con fermezza le regole del traffico” e “arrestare tutti i trasgressori, compresi, ma non solo, coloro che guidano veicoli difettosi e non idonei alla circolazione”.

Gli incidenti in Kenya

Quello avvenuto il 30 giugno è uno degli incidenti stradali più gravi verificatisi nella storia recente del Paese.

Secondo le statistiche dell’Autorità nazionale per i trasporti e la sicurezza, gli incidenti stradali sono, però, molto frequenti. Dall’inizio dell’anno sono morti 2.124 cittadini in incidenti stradali a fronte di una popolazione di circa 50 milioni di abitanti.

L’ultimo grave incidente risaliva allo scorso anno, quando 34 persone avevano perso la vita a bordo di un autobus, precipitato in una valle dopo aver sfondato le protezioni di un ponte.