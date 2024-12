Incidente sull'autostrada A8 a Gallarate, schianto tra camper contromano e taxi: morta una donna, due feriti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna di 42 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A8 Milano-Varese, all’altezza dello svincolo di Gallarate, nel quale si sono scontrati frontalmente un camper contromano e un taxi. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Busto-Olgiate Olona. Oltre alla vittima ci sono anche due feriti gravi.

Cosa è successo sull’autostrada A8 a Gallarate

L’incidente stradale in cui ha perso la vita la donna è avvenuto poco prima dell’una della notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima città, all’altezza dello svincolo di Gallarate.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Busto-Olgiate Olona, ma, stando ai primi accertamenti e a quanto riportato dall’agenzia ANSA, il camper su cui si trovava a bordo la 42enne (in qualità di passeggera) avrebbe fatto un’inversione all’altezza della barriera di Gallarate e, dopo aver percorso un breve tratto di autostrada contromano, si sarebbe scontrato frontalmente con un taxi.

Il bilancio dell’incidente sull’A8 a Gallarate

La donna di 42 anni che è deceduta nell’incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A8 Milano-Varese era residente a Modena.

Oltre alla vittima, ci sono anche due persone rimaste ferite in maniera grave. L’uomo che era alla guida del camper su cui viaggiava come passeggera la 42enne è stato sottoposto ad alcoltest e test tossicologici.

Le ripercussioni sul traffico sull’autostrada A8 Milano-Varese a Gallarate

Come riportato da Il Giorno, sul luogo dell’incidente, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare tutte le persone rimaste incastrate tra le lamiere dei veicoli. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale.

L’autostrada A8 Milano-Varese è rimasta chiusa a lungo in direzione Milano-Varese per permettere alla Polizia Stradale di eseguire i rilievi e per il ripristino della carreggiata. Il traffico è tornato regolare attorno alle 5,25 del mattino di martedì 24 dicembre.